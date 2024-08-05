En Çok Satan Tablet Markaları Belli Oldu: Zirve Değişmedi!

Teknoloji sektöründeki pazar araştırmalarıyla bilinen IDC, güncel tablet pazarıyla ilgili yeni bir rapor yayınladı. Mevcut rapor, pazarın oldukça iyi bir büyüme kaydettiğini işaret ederken, 2024'ün ikinci çeyreğinde en çok satış rakamına ulaşan markaları gün yüzüne çıkardı. Detaylar haberde...

Apple, Satışların Arttığı Tablet Pazarında Tahtını Korudu

IDC’nin güncel verilerine göre, dünya genelinde tablet satışları 2024'ün ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 22 oranında büyüme kaydederek toplamda 34.4 milyon ürün adedine ulaştı. Dev pazarın önde gelen oyuncularından Apple, mevcut çeyrekte 12.3 milyon iPad satışı gerçekleştirerek yıllık bazda %18.2 büyüdü. Sektör uzmanları, bu yıl piyasaya sürülen 11 inç ve 13 inç iPad Air ve iPad Pro modellerini, şirketin büyümesindeki en büyük etken olarak gösteriyor.

Listede ABD merkezli teknoloji devini takip eden Samsung, aynı dönemde 6.9 milyon satış sayısına ulaşarak en çok tablet satışı yapan ikinci marka oldu. Lenovo, Huawei ve Xiaomi ise sırasıyla 2.5, 2.3 ve 2 milyonluk satışa adetleriyle listenin ilk beş basamağını tamalayan firmalar oldu.

En Çok Satan Markaları

Marka Satış Adedi (milyon) Pazar Payı (%) Apple 12.3 35.8 Samsung 6.9 20.0 Lenovo 2.5 7.3 Huawei 2.3 6.8 Xiaomi 2 5.8 Diğerleri 8.4 24.3

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