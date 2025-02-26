El Konsolları Dünya Genelinde Peynir Ekmek Gibi Satmaya Devam Ediyor!

İlk olarak 80'li yıllarda popülerleşmeye başlayan el konsolları, geldiğimiz noktada sık sık seyahat eden oyunseverlerin en çok kullandığı cihazlar arasında yer alıyor. Öyle ki, son yıllarda birçok markanın ürettiği çeşitli el konsollarının on milyonlarca satışa ulaştığını görüyoruz.

Bu duruma ışık tutan yeni bir araştırma ise 2022 yılından bu yana en çok satış rakamına ulaşan el konsollarını gün yüzüne çıkardı. Listenin zirvesindeki cihazların birçoğumuzu şaşırtmayacağını söyleyebiliriz.

Steam Deck, 4 Milyona Dayanan Satış Rakamıyla Son Yılların En Popüler El Konsolu Oldu

Ünlü pazar araştırmacısı International Data Corporation, kısa bir süre önce geçtiğimiz dört yıl boyunca en çok satan el konsollarını gözler önüne seren yeni bir rapor yayınladı. Paylaşılan verilere göre 2022 yılından günümüze kadar toplamda 6 milyon el konsolu sevkiyatı gerçekleşti. Bu sevkiyatların yarısından fazlasını ise son yıllarda pazarın büyümesini sağlayan Valve'nin Steam Deck'ine ait.

Rapora göre Steam Deck, 2022 ila 2025 yılları arasında toplamda 3.7 milyon satışa ulaştı. Sevilen el konsolunun şu anda 4 milyon seviyesine ulaşmış olabileceği söyleniyor. Henüz 2022 yılında bir milyon sınırı aştığı belirtilen cihazın sektörde rakipsiz olduğunu söylesek pek de yanlış olmaz.

Listenin devamını inclediğimizde Nintendo Switch ile ASUS ve Lenovo'nun konsol ailerinin baş başa gittiği görülüyor. Uzmanlar, yakın gelecekte de bu durumun devam edeceğini öngörüyor. Zira yakında satışa sunulacak Nintendo Switch 2'nin 150 milyon gibi inanılması güç bir satış rakamına ulaşan selefine rağmen ilk etapta piyasada çok fazla rabet görmesi beklenmiyor. Benzer şekilde ASUS ve Lenovo gibi markaların yeni cihazları da Steam Deck için bir tehdit oluşturmuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...