En Çok Yapılan Telefon Şikayetleri Belli Oldu!

En çok yapılan telefon şikayetleri açıklandı. Şikayetvar tarafından paylaşılan verilere göre kullanıcıların en çok şikayet ettiği konu telefon şarjının çabuk bitmesi. Peki, listenin diğer sıralarında hangi şikayetler yer alıyor?

En Çok Yapılan Telefon Şikayetleri Listesi

Şarjın çabuk bitmesi, şarjda iken aşırı ısınma ve patlama

Dokunmatik ekranda temassızlık, klavye dokunmatiğinin algılanmaması

Ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması

Uygulama ve oyunlarda donma, tek uygulama açıkken bile aşırı ısınması

Hoparlörden sesin karşı tarafa gitmemesi, cızırtı olması

Parmak izinin ve yüz tanımanın yanlış algılaması

Kameranın puslu çekmesi

IMEI numarası klonlu cihaz çıkması

Ekranda sarı lekelenmeler oluşması

Hayalet ekran oluşması

Günümüzde akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmiş bir parçası haline geldi. Gün içerisinde e-posta, çağrı, mesajlaşma uygulamaları ya da mail üzerinden iletişim kurmanın yanı sıra yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekme, dizi ya da film izleme, oyun oynama gibi pek çok aktivite için akıllı telefonlar kullanılıyor. Hayatımızın merkezinde yer alan akıllı telefonlar, çoğu zaman şikayetlerin odağı haline gelebiliyor.

Kullanıcılar yaşadıkları sorunları sikayetvar.com web sitesinde dile getiriyor. Şikayetvar, bu konu hakkında bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırma ile birlikte akıllı telefonları ile ilgili en fazla şikayet edilen konular belli oldu. Paylaşılan verilere göre tüketiciler en fazla şarj sorunu yaşıyor. İkinci sırada ise dokunmatik ekranda temassızlık ve klavye dokunmatiğinin algılanmaması yer alıyor.

Listenin üçüncü sırasında ekran yansıtma özelliğinin çalışmaması yer alırken dördüncü sırada ise uygulama ve oyunlarda donma, tek uygulama açıkken bile aşırı ısınma sorunu konumlandı. Bu sorunu hoparlörden sesin karşı tarafa gitmemesi ve cızırtı olması takip etti. Listede, parmak izinin ve yüz tanımanın yanlış algılanması, kameranın puslu çekmesi gibi şikayerler de yer alıyor.

2020-2021 (Nisan) verilerini karşılaştıran Şikayetvar tarafından aktarılan verilere göre cep telefonu aksesuarlarında şikayet artış oranı yüzde 228, akıllı saatler ve bilekliklerde ise yüzde 122 oldu. 2020 yılında telefonlar hakkında şikayet sayısı 11 bin 707'ydi. Bu sayı, 2021 yılında 16 bin 979'a yükseldi. Şikayetvar'a gelen cep telefonu şikayetlerinin yüzde 27'si çözüldü.