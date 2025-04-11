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  • Microsoft'un Liderliği Kısa Sürdü: Dünyanın En Değerli Şirketleri Sıralamasında Zirve Yine Değişti!

Microsoft'un Liderliği Kısa Sürdü: Dünyanın En Değerli Şirketleri Sıralamasında Zirve Yine Değişti!

Apple, dünyanın en değerli şirketleri sıralamasındaki zirveyi kısa süreliğine Microsoft’a kaptırdı ama liderlik koltuğuna hızlı bir dönüş yaptı.

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

 Trump’ın Çin başta olmak üzere pek çok ülkeye yönelik ek vergi getirmesi, ABD merkezli şirketleri ekonomik zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Zira bu vergi adımı, ticaret engellerini artırdı ve şirket maliyetlerini bir hayli yükseltti.

Bu durumda dünyanın en değerli şirketleri listesinde lider değişmiş ve Microsoft zirveye adını yazdırımştı. Ancak bu liderlik pek de uzun sürmedi. Apple, liderliği geri aldı. İşte dünyanın en değerli şirketleri!

Dünyanın En Değerli Şirketleri

Verilere göre teknoloji devleri arasındaki kıyasıya rekabette liderlik koltuğu yine Apple’ın oldu. Şirket, 2.972 trilyon dolarlık piyasa değeriyle zirvede yer alırken, Microsoft 2.889 trilyon dolarla yakın takibini sürdürüyor. Yapay zeka ivmesini arkasına alan NVIDIA ise 2.695 trilyon dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, Amazon 1.958 trilyon dolarlık değeriyle dördüncü sırada konumlanıyor.

Dünyanın en değerli şirketleri şu şekilde sıralandı;

Sıra Şirket Adı Piyasa Değeri
1 Apple 2.972 trilyon dolar
2 Microsoft 2.889 trilyon dolar
3 NVIDIA 2.695 trilyon dolar
4 Amazon 1.958 trilyon dolar
5 Alphabet (Google) 1.924 trilyon dolar
6 Saudi Aramco 1.675 trilyon dolar
7 Meta Platforms (Facebook) 1.376 trilyon dolar
8 Berkshire Hathaway 1.130 trilyon dolar
9 Broadcom 851.61 milyar dolar
10 TSMC 817.76 milyar dolar
11 Tesla 804.02 milyar dolar
12 Walmart 744.96 milyar dolar
13 JPMorgan Chase 661.12 milyar dolar
14 Eli Lilly 655.67 milyar dolar
15 Visa 646.19 milyar dolar
16 UnitedHealth 548.79 milyar dolar
17 Tencent 535.52 milyar dolar
18 Mastercard 466.39 milyar dolar
19 Exxon Mobil 446.49 milyar dolar
20 Costco 428.62 milyar dolar

 

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