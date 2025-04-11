Microsoft'un Liderliği Kısa Sürdü: Dünyanın En Değerli Şirketleri Sıralamasında Zirve Yine Değişti!

Trump’ın Çin başta olmak üzere pek çok ülkeye yönelik ek vergi getirmesi, ABD merkezli şirketleri ekonomik zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Zira bu vergi adımı, ticaret engellerini artırdı ve şirket maliyetlerini bir hayli yükseltti.

Bu durumda dünyanın en değerli şirketleri listesinde lider değişmiş ve Microsoft zirveye adını yazdırımştı. Ancak bu liderlik pek de uzun sürmedi. Apple, liderliği geri aldı. İşte dünyanın en değerli şirketleri!

Dünyanın En Değerli Şirketleri

Verilere göre teknoloji devleri arasındaki kıyasıya rekabette liderlik koltuğu yine Apple’ın oldu. Şirket, 2.972 trilyon dolarlık piyasa değeriyle zirvede yer alırken, Microsoft 2.889 trilyon dolarla yakın takibini sürdürüyor. Yapay zeka ivmesini arkasına alan NVIDIA ise 2.695 trilyon dolarla üçüncü sıraya yerleşirken, Amazon 1.958 trilyon dolarlık değeriyle dördüncü sırada konumlanıyor.

Dünyanın en değerli şirketleri şu şekilde sıralandı;