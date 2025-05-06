En Güçlü Apple Cihazları Açıklandı! iPhone 16 Serisi İlk 10'a Giremedi

AnTuTu, 2025 yılının nisan ayına ilişkin bir rapor paylaştı. Bu rapor ile beraber en güçlü Apple cihazları belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip telefonların sıralandığı listede iPhone 16 serisinin ilk 10'da yer almaması dikkat çekti.

İlk sırada iPad Pro 2024 11 inç konumlanarak önemli bir başarının altına imza attı. Gücünü M4 işlemcisinden alan tablet 2 milyon 513 bin 556 puan aldı. Bu tableti 2 milyon 496 bin 717 puan ile iPad Pro 2024 13 inç takip etti.

13 inç ekran büyüklüğüne sahip iPad Air 2025 modeli üçüncü sırada bulunuyor. Gücünü M3 işlemcisinden alan cihaz 2 milyon 83 bin 264 puan aldı. Dördüncü sırada 2 milyon 51 bin 716 puan ile iPad Pro 6, beşinci sırada ise 2 milyon 2 bin 304 puan ile iPad Air 2025 11 inç konumlandı.

1 milyon 954 bin 420 puan alan iPad Air 2024 13 inç altıncı sırada bulunuyor. Bu tableti 1 milyon 935 bin 511 puan ile iPad Pro 4 11 inç takip etti. Gücünü M2 işlemcisinden alan iPad Air 2024 11 inç modeli ise 1 milyon 883 bin 454 puan ile sekizinci sırada yer aldı.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Apple Cihazları (Nisan 2025)