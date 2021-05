Mayıs Ayının En İyi Android Oyunları

En iyi Android oyunları neler? Google Play Store isimli Android uygulama mağazasına her ay yeni mobil oyunlar ekleniyor. Bu oyunların bazıları çok başarılı olurken bazıları ise başarısız oluyor. Bu yazıda, mayıs ayının en başarılı mobil oyunlarını bir arada topladık.

En İyi Android Oyunları Listesi (Mayıs 2021)

Leap Trigger

Lilulu

Ludo Party

Mystery Match Village

Princess Tale

Raging Loop

The Spike

Summoners War: Lost Centura

Tender: Creature Comforts

Warhammer 40,000. Mechanicus

Arttırılmış gerçeklik türündeki Leap Trigger isimli yapımda etrafınızda çıkan canavarları yok etmeye çalışıyorsunuz. Hem arkadaşlarınızla hem de diğer oyuncularla mücadele edebileceğiniz oyunu herhangi bir ücret ödemeden cihazınıza indirebilirsiniz.

Macera türündeki Lilulu, bulmaca ögelerini seven oyunculara hitap ediyor. Başarılı yapımı Google Play Store üzerinden 28,99 TL ücret karşılığında cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Miniclip tarafından geliştirilen Kızma Birader'i gerçek zamanlı olarak diğer oyuncular ile oynayabilirsiniz. Hızlı ve klasik oyun modlarının yer aldığı yapımda iki oyuncu ve dört oyuncu kategorileri bulunuyor. İnternet bağlantınızın olmadığı durumlarda çevrimdışı olarak da oynayabilme imkanı sunuluyor.

Kızma Birader isimli masa oyununu seviyorsanız bu oyunu ücretsiz olarak cihazınıza indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunda haftalık lider tabloları da yer alıyor.

Candy Crush Saga benzeri oyunları seviyorsanız Mystery Match Village isimli yapımı mutlaka denemelisiniz. Mystery Match Village'in Candy Crush Saga'dan biraz farklı olduğunu belirtelim. Oyunda aynı renkli taşları eşleştirmenin yanı sıra odaya gizlenmiş nesneleri de bulmanız gerekiyor. Oyunu ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

Rol yapma oyunu türündeki Princess Tale isimli yapımı herhangi bir ücret ödemeden cihazınıza indirebilirsiniz. Başarılı yapımda günlük çeşitli görevler ve sezonluk etkinlikler bulunuyor. Mobil cihazınız üzerinden oynamak için bir RPG oyunu arıyorsanız Pricess Tale'i deneyebilirsiniz.

Kemco tarafından geliştirilen Raging Loop, Google Play Store'daki en başarılı rol yapma oyunlarından bir tanesidir. 2015 yılında piyasaya sürülen mobil yapımda oyuncuların seçimleri hikayenin gidişatını etkileyebiliyor.

Mobil cihaz üzerinden voleybol oyunu oynamak istiyorsanız The Spike isimli yapımı ücretsiz olarak cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Voleybol seven bir grup lise öğrencisi tarafından geliştirilen The Spike, keyifli bir oynanış sunuyor.

Com2uS tarafından geliştirilen strateji rol yapma oyunu türündeki Summoners War: Lost Centuria'da PvP ve PvE modları mevcut. Ücretsiz olarak sunulan oyunda bir birlik kurabilir ya da diğer oyuncuların kurduğu birliklere katılabilirsiniz.

24,99 TL fiyat etiketine sahip olan Tender: Creature Comforts, flört uygulaması Tinder'ın oyun versiyonu diyebiliriz. Oyunda çeşitli profiller yer alıyor. Karşınıza çıkan profilleri kayıdrarak eşleşebiliyor ve sohbet edebiliyorsunuz.

Strateji türündeki Warhammer 40,000: Mechanicus, 84,99 TL fiyat etiketine sahip. PC ve konsollarda da yer alan Mechanicus'un mobil sürümü tabletler için öneriliyor.