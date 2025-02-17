iPhhone 16 Listede Bile Değil! En İyi Ekrana Sahip Telefonlar Belli Oldu

En iyi ekrana sahip telefonlar açıklandı. Listenin zirvesindeki model kimseyi şaşırtmazken, iPhone 16'ların sıralama bile alamaması şok etkisi yarattı.

Oğuz Çakır
Oğuz Çakır -

Akıllı telefon fiyatları her geçen gün biraz daha artıyor. Bu doğrultuda günümüzde bir telefona 100 bin TL harcamak oldukça "normal" kabul ediliyor. Peki, bu kadar yüksek bir para ödediğimiz telefonlar gerçekten ne kadar iyi? Bu karmaşık soruyu cevaplamak kolay olmasa da bazı kriterler üzerinden değerlendirme yapmak mümkün. İşte 2025'in en iyi ekranına sahip akıllı telefonları...

En İyi Ekrana Sahip Telefonlar 

En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar listesi güncellendi. Panel tipi, çözünürlük, parlaklık, renk doğruluğu, tazeleme hızı ve daha pek çok faktör göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmede çeşitli cihzlara puanlar verildi. En yüksek puanı toplayan telefon (160) ise Samsung'un Galaxy S25 Ultra modeli oldu. 

Onu 158 puanla Google Pixel 9 Pro XL ve Google Pixel 9 Pro takip ederken, listenin geri kalanını Honor Magic 6 Pro, Samsung Galaxy S25+, Samsung Galaxy S25 ve Google Pixel 9 gibi modeller oluşturdu. Apple ise iPhone 15 Pro Max ile sadece 15. sıradan listeye girebildi.

Telefon Modeli Ekran Puanı
Samsung Galaxy S25 Ultra 160
Google Pixel 9 Pro XL 158
Google Pixel 9 Pro 158
Honor Magic 6 Pro 157
Samsung Galaxy S25+ 157
Samsung Galaxy S25 157
Google Pixel 9 156
Samsung Galaxy S24 Ultra 155
Google Pixel 8 Pro 154
Samsung Galaxy Z Fold6 154
Samsung Galaxy S24 (Exynos) 154
Samsung Galaxy S24+ (Exynos) 154
Google Pixel 8 153
Honor Magic7 Pro 153
Vivo X100 Pro 153
Google Pixel 9 Pro Fold 152
Apple iPhone 15 Pro Max 151
Apple iPhone 15 Pro 151
Honor 200 Pro 151
Honor Magic V2 151

Ekran kalitesi sizin için öncelikliyse, bu liste doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacaktır. İster oyun tutkunu, ister içerik üreticisi, ister yüksek çözünürlüklü görüntülerin keyfini çıkarmayı seven biri olun, bu listedeki modeller beklentilerinizi karşılayacaktır. 

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