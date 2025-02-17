iPhhone 16 Listede Bile Değil! En İyi Ekrana Sahip Telefonlar Belli Oldu
En iyi ekrana sahip telefonlar açıklandı. Listenin zirvesindeki model kimseyi şaşırtmazken, iPhone 16'ların sıralama bile alamaması şok etkisi yarattı.
Akıllı telefon fiyatları her geçen gün biraz daha artıyor. Bu doğrultuda günümüzde bir telefona 100 bin TL harcamak oldukça "normal" kabul ediliyor. Peki, bu kadar yüksek bir para ödediğimiz telefonlar gerçekten ne kadar iyi? Bu karmaşık soruyu cevaplamak kolay olmasa da bazı kriterler üzerinden değerlendirme yapmak mümkün. İşte 2025'in en iyi ekranına sahip akıllı telefonları...
En İyi Ekrana Sahip Telefonlar
En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar listesi güncellendi. Panel tipi, çözünürlük, parlaklık, renk doğruluğu, tazeleme hızı ve daha pek çok faktör göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmede çeşitli cihzlara puanlar verildi. En yüksek puanı toplayan telefon (160) ise Samsung'un Galaxy S25 Ultra modeli oldu.
Onu 158 puanla Google Pixel 9 Pro XL ve Google Pixel 9 Pro takip ederken, listenin geri kalanını Honor Magic 6 Pro, Samsung Galaxy S25+, Samsung Galaxy S25 ve Google Pixel 9 gibi modeller oluşturdu. Apple ise iPhone 15 Pro Max ile sadece 15. sıradan listeye girebildi.
|Telefon Modeli
|Ekran Puanı
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|160
|Google Pixel 9 Pro XL
|158
|Google Pixel 9 Pro
|158
|Honor Magic 6 Pro
|157
|Samsung Galaxy S25+
|157
|Samsung Galaxy S25
|157
|Google Pixel 9
|156
|Samsung Galaxy S24 Ultra
|155
|Google Pixel 8 Pro
|154
|Samsung Galaxy Z Fold6
|154
|Samsung Galaxy S24 (Exynos)
|154
|Samsung Galaxy S24+ (Exynos)
|154
|Google Pixel 8
|153
|Honor Magic7 Pro
|153
|Vivo X100 Pro
|153
|Google Pixel 9 Pro Fold
|152
|Apple iPhone 15 Pro Max
|151
|Apple iPhone 15 Pro
|151
|Honor 200 Pro
|151
|Honor Magic V2
|151
Ekran kalitesi sizin için öncelikliyse, bu liste doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacaktır. İster oyun tutkunu, ister içerik üreticisi, ister yüksek çözünürlüklü görüntülerin keyfini çıkarmayı seven biri olun, bu listedeki modeller beklentilerinizi karşılayacaktır.