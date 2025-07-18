Dünyanın En İyi Havalimanları Açıklandı: Zirve Türkiye'de!
2025 yılının en iyi havalimanları sıralaması açıklandı. Peki lider hangi firma? İşte Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı listesi...
New York merkezli seyahat dergisi Travel + Leisure tarafından düzenlenen ve 16 milyon kişinin katıldığı anket sonucunda dünyanın en iyi havalimanları belli oldu. “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” listesinde İstanbul Havalimanı zirvede yer aldı ve birinci seçildi.
Dünyanın En İyi Havalimanları - 2025
İstanbul Havalimanı, aldığı 98,57 puanla ikinci kez dünyanın en iyisi seçildi. New York’ta düzenlenen ödül töreninde ödülü, Travel + Leisure Genel Yayın Yönetmeni Jacqueline Gifford, İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül’e takdim etti.
Singapur Changi Uluslararası Havalimanı ise 95,20 puanla ikinci sırada yer almışken, onu 92,34 ile Hamad Uluslararası Havalimanı, 89,48 ile Zayed Uluslararası Havalimanı ve 88,38 ile Dubai Uluslararası Havalimanı takip etti. Öte yandan Hong Kong Uluslararası Havalimanı ise 86.22 skorla altıncıyken, yedinci sırada 86,18 puanla Helsinki-Vantaa Havalimanı bizleri karşılıyor.
Listenin geri kalanındaysa Haneda Havalimanı, Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı ve Incheon Uluslararası Havalimanı olduğunu görüyoruz. Sıralamanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Dünyanın en iyi havalimanları şu şekilde sıralandı:
|Sıra
|Havalimanı
|Şehir / Ülke
|Puan
|1
|Istanbul Havalimanı
|İstanbul / Türkiye
|98,57
|2
|Singapur Changi Havalimanı
|Singapur / Singapur
|95,20
|3
|Hamad Uluslararası Havalimanı
|Doha / Katar
|92,34
|4
|Zayed Uluslararası Havalimanı
|Abu Dhabi / BAE
|89,48
|5
|Dubai Uluslararası Havalimanı
|Dubai / BAE
|88,38
|6
|Hong Kong Uluslararası Havalimanı
|Hong Kong / Hong Kong
|86,22
|7
|Helsinki-Vantaa Havalimanı
|Vantaa / Finlandiya
|86,18
|8
|Haneda Havalimanı
|Tokyo / Japonya
|84,47
|9
|Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı
|Mumbai / Hindistan
|84,23
|10
|Incheon Uluslararası Havalimanı
|Incheon / Güney Kore
|83,67
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.