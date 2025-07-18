Dünyanın En İyi Havalimanları Açıklandı: Zirve Türkiye'de!

New York merkezli seyahat dergisi Travel + Leisure tarafından düzenlenen ve 16 milyon kişinin katıldığı anket sonucunda dünyanın en iyi havalimanları belli oldu. “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” listesinde İstanbul Havalimanı zirvede yer aldı ve birinci seçildi.

Dünyanın En İyi Havalimanları - 2025

İstanbul Havalimanı, aldığı 98,57 puanla ikinci kez dünyanın en iyisi seçildi. New York’ta düzenlenen ödül töreninde ödülü, Travel + Leisure Genel Yayın Yönetmeni Jacqueline Gifford, İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül’e takdim etti.

Singapur Changi Uluslararası Havalimanı ise 95,20 puanla ikinci sırada yer almışken, onu 92,34 ile Hamad Uluslararası Havalimanı, 89,48 ile Zayed Uluslararası Havalimanı ve 88,38 ile Dubai Uluslararası Havalimanı takip etti. Öte yandan Hong Kong Uluslararası Havalimanı ise 86.22 skorla altıncıyken, yedinci sırada 86,18 puanla Helsinki-Vantaa Havalimanı bizleri karşılıyor.

Listenin geri kalanındaysa Haneda Havalimanı, Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı ve Incheon Uluslararası Havalimanı olduğunu görüyoruz. Sıralamanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dünyanın en iyi havalimanları şu şekilde sıralandı:

Sıra Havalimanı Şehir / Ülke Puan 1 Istanbul Havalimanı İstanbul / Türkiye 98,57 2 Singapur Changi Havalimanı Singapur / Singapur 95,20 3 Hamad Uluslararası Havalimanı Doha / Katar 92,34 4 Zayed Uluslararası Havalimanı Abu Dhabi / BAE 89,48 5 Dubai Uluslararası Havalimanı Dubai / BAE 88,38 6 Hong Kong Uluslararası Havalimanı Hong Kong / Hong Kong 86,22 7 Helsinki-Vantaa Havalimanı Vantaa / Finlandiya 86,18 8 Haneda Havalimanı Tokyo / Japonya 84,47 9 Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı Mumbai / Hindistan 84,23 10 Incheon Uluslararası Havalimanı Incheon / Güney Kore 83,67

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