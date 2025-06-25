Fotoğraf Çekmeyi Sevenlere: En İyi Kameralı Samsung Modelleri Açıklandı!

Günümüzde profesyonel kameraların yerini giderek amiral gemisi akıllı telefonlar almaya başladı. Bu değişimle birlikte telefon üreticileri özellikle kamera kalitesine büyük önem veriyor. Bu alanda öne çıkan markalardan biri ise şüphesiz Samsung. Peki en iyi kameraya sahip Samsung modelleri hangileri? İşte sıralama!

En İyi Kameralı Samsung Akıllı Telefonlar

Mobil cihazları inceleyip performansına göre puanlama yapan DXOMARK ekibinin paylaştığı listeye baktığımızda ilk sırada Samsung Galaxy S25 Ultra'yı görüyoruz. 146 puan alan bu cihazı 144 skorla Galaxy S24 Ultra takip ediyor. Galaxy S23 Ultra ise üçüncü sıraya adını yazdırdı.

Listenin devamında Galaxy S22 Ultra (Snapdragon), Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold6, Galaxy S24 (Exynos), Galaxy S24+ (Exynos) ve Galaxy S23+ modelleri de yer aldı. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En iyi kameraya sahip Samsung modelleri şu şekilde sıralandı;

Sıra Model Kamera Puanı 1 Samsung Galaxy S25 Ultra 146 2 Samsung Galaxy S24 Ultra 144 3 Samsung Galaxy S23 Ultra 140 4 Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) 135 5 Samsung Galaxy S24 FE 133 = Samsung Galaxy Z Fold6 133 = Samsung Galaxy S24 (Exynos) 133 = Samsung Galaxy S24+ (Exynos) 133 = Samsung Galaxy S23+ 133 = Samsung Galaxy S23 133 11 Samsung Galaxy Z Flip6 132 12 Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos) 131 13 Samsung Galaxy Z Fold5 128 14 Samsung Galaxy S23 FE 127 = Samsung Galaxy Z Flip5 127 16 Samsung Galaxy S22+ (Exynos) 125 17 Samsung Galaxy Z Fold4 124 18 Samsung Galaxy S22 (Exynos) 120 = Samsung Galaxy Z Fold3 5G 120 20 Samsung Galaxy S21 FE 5G (Snapdragon) 117

Samsung Galaxy S25 Ultra Kamera Özellikleri

Kamera Türü Çözünürlük Diyafram (f/) Odak Uzaklığı Sensör Boyutu OIS / AF Zoom Ana Kamera 200 MP f/1.7 ~24 mm 1/1.3" OIS, PDAF 2x optik kalite Ultra Geniş Açılı 50 MP f/1.9 ~13 mm – Dual Pixel AF - Telefoto (3x) 10 MP f/2.4 ~67 mm 1/3.52" OIS, PDAF 3x optik Periskop Telefoto 50 MP f/3.4 ~111 mm 1/2.52" OIS, PDAF 5x optik, 100x dijital Ön Kamera 12 MP f/2.2 ~26 mm 1.12µm Dual Pixel PDAF -

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