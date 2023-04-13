Şimdiye Kadarki En Net Kara Delik Fotoğrafı Oluşturuldu

2019 yılında ilk kara delik fotoğrafı paylaşıldığında dünya çapında büyük yankı oluşturmuştu. Araştırmacıların uzun süreli çalışmaları sonrasında elde edilen kara delik fotoğrafı, yakın zamanda yapılan çalışma kapsamında netleştirildi.

Makine öğrenmesi kullanarak M87 kara deliği fotoğrafı üzerinde düzenleme yapan astronomlar, şimdiye kadarki en net kara delik fotoğrafını elde etti.

İşte Geliştirilmiş Kara Delik Fotoğrafı

Yıldızların ölümü sonrasında ortaya çıkan kara delikler, evrendeki en gizemli şeylerden biri olarak biliniyor. 6.5 milyon Güneş ağırlığında ve 550 milyon ışık yılı uzaklığında olan M87 kara deliğinin fotoğrafları radyo teleskoplarıyla çekilmişti.

Ancak görüntü oldukça bulanıktı. Araştırmacılar, fizik kurallarına uygun bir şekilde makine öğrenmesi kullanarak fotoğrafın netliğini artırmayı başardı. Yeni elde edilen verilerle birlikte kara delikler hakkındaki gizemin yavaş yavaş kaldırılabileceği düşünülüyor.