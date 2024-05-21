Yeni Surface Pro Tanıtıldı: M3 MacBook Air’den Daha Hızlı!

Apple'ın Intel işlemcilere veda ederek ARM tabanlı kendi işlemcilerine geçiş yapması sonrasında elde ettiği performans artışı ve verimlilik, Intel işlemcili birçok bilgisayarı Apple ile rekabet edemez hale geldi. ARM tarafındaki bu verimliliği Windows'a taşımak için uzun süredir çalışmalar devam ediyordu.

Dün düzenlediği etkinlikte "Copilot Plus PC" markasını duyuran Microsoft yapay zekayı dizüstü bilgisayarlara entegre etti. Bu bilgisayarların en dikkat çekici yönü, yapay zeka yeteneklerinin yanı sıra Qualcomm'un Arm tabanlı Snapdragon X Elite işlemcisiyle donatılmaları oldu.

Copilot Plus PC, Microsoft'un yapay zeka destekli bilgisayarlara verdiği genel bir isim. Yani Microsoft Surface serisine özel değil ki, birçok farklı marka Snapdragon X işlemcilerden güç alan Copilot + PC'lerini dün gerçekleştirilen etkinlik sornasında duyurdu.

Microsoft Surface Pro 11 Özellikleri ve Fiyatı

Microsoft, 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU'ya sahip 15 inç MacBook Air ile karşılaştırıldığında, yeni Surface Pro'nun yüzde 58 daha fazla performans sunduğunu belirtiyor. Üstelik Adobe Photoshop'tan Premiere Pro'ya kadar onlarca yazılımın ARM sürümleri kısa sürede kullanıma sunulacak.

İşlemci: Qualcomm Snapdragon X Elite

Ekran: 13 inç, 2880x1920 piksel

Bellek: 32 GB’a kadar LPDDR5x

Depolama: 1TB PCIe 4.0 SSD

Portlar: 2x USB 4, 1x Surface Connect

İşletim Sistemi: Windows 11

Kamera: 5MP + IR ön kamera, 10MP arka kamera

Bağlantılar: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Microsoft yeni Surface modelinin ve diğer Copilot+ bilgisayarların, 15 saate kadar internette gezinme ve 22 saate kadar video oynatma süresi sunduğunu belirtiyor. MacBook Air modelleri aynı şekilde 15 saat internette gezinme imkanı sunuyor, ancak video oynatma süresi 18 saat ile sınırlı.

Yani Microsoft, ARM tabanlı işlemciye sahip olan bu yeni bilgisayarların M3 Macbook Air'den hem daha hızlı hem de daha verimli olduğunu iddia ediyor. Tabii bunu cihazlar piyasaya sürüldükten sonra yapılacak olan testler ile hep birlikte göreceğiz.

Daha iyi bir donanıma sahip olmak isteyenler için 15 inç ekran seçeneği, 64 GB'a kadar RAM ve daha fazla porta sahip olan Surface Laptop 7 modeli de tanıtıldı.

18 Haziran'dan itibaren müşterilerle buluşacak olan yeni Surface bilgisayarlar 999.99 dolardan başlıyor ve Microsoft önümüzdeki yıl Copilot Plus PC etiketine sahip olan 50 milyon dizüstü bilgisayarın satılmasını hedefliyor..