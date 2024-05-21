İkinci El Araç Pazarı Kötü Durumda! İşte Rakamlar

Krediye ulaşımın zorlaşması ve faizlerin artması nedeniyle otomobil pazarında büyük bir durgunluk yaşanıyor. Satışa sunulan ikinci el araç sayısı her geçen gün artarken, araç bolluğu nedeniyle pazarlık payları oldukça yükseldi. 1 milyon 500 bin TL'ye ilana koyulan bir aracın 1 milyon 200 bin TL gibi rakamlara satın alındığına dair örnekleri sosyal medyada sıkça görmeye başladık.

İkinci El Otomobil Satışları Düşmeye Devam Ediyor

Peki rakamlarla baktığımızda ikinci el otomobil pazarı ne durumda? Otomobil Gazetecisi Emre Özpeynirci'nin Twitter'da paylaştığı habere göre Nisan ayında 2. el otomobil pazarı yüzde 27,9'luk düşüş ile 515 bin 415 adet seviyesine geriledi. İlk 4 aya baktığımızda ise yüzde 15,2'lik düşüş ile 2 milyon 200 bin adet araç satıldı.

Bu rakamların herhangi bir anket sonucu vs değil, doğrudan noterden alınan resmi satış rakamları olduğunu belirtmeliyiz.

Bu tablo net bir şekilde gösteriyor ki, koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan fahiş fiyatlar ve stok problemleri ortadan kalkmış olsa bile artık insanlar ikinci el araç piyasasına güvenmiyor. Hatırlarsanız koronavirüs salgını sonrasında stok problemi nedeniyle ikinci el araç fiyatları, sıfır araçları geçti.

Bayiler aksesuar satın almadan araçları teslim etmedi ve hatta araçları teslim almak için bayilere yüz binlerce lira elden komisyon verildi.

Günümüzde ise bayilerde araç problemi yok ve hatta birçok araç liste fiyatının altına satılıyor. Bunun sebebi başta belirttiğimiz üzere krediye ulaşımın zorlaşması ve faizlerin çok yüksek olması. Araçlara ilgi azalınca bayiler mecburen indirim yapmak zorunda kalıyor.