iPhone 16 Serisi Hangi Renk Seçenekleriyle Gelecek? Apple Farklı Bir Şey Düşünüyor mu?

Apple'ın iPhone 16 serisini tanıtmasına birkaç ay kala, seriye dair yeni bilgiler önemli kaynaklar tarafından tüm hızıyla paylaşılıyor. Piyasaya sürülmesi oldukça yakın olan iPhone 16 serisinin hangi renk seçenekleri ile geleceği de merak edilen konulardan sadece biri.

Apple analisti olarak bilinen ve X'teki paylaşımlarıyla çoğu zaman doğru tespitlerde bulunan Ming-Chi Kuo, yine X üzerinden yeni serinin hangi renk seçenekleri ile satışa sunulacağı hakkında tahmin yürüttü.

2H24 iPhone 16系列機殼顏色預測



iPhone 16 Pro & Pro Max：黑色、白色 (或銀色)、灰色 (應該是原色鈦金屬)、玫瑰

iPhone 16 & 16 Plus：黑色、綠色、粉紅、藍色、白色



Apple可能對顏色會有不同的稱呼 (如先前稱呼白色為星光色)。此外，即便顏色名稱與既有機種相同，但看起來可能會不一樣。



--… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 19, 2024

iPhone 16 Serisinin Olası Renk Seçenekleri

Kuo'nun attığı tweette iPhone 16 Pro ve Pro Max modelinin 4 farklı renge sahip olacağı yazıyor. Bunlar; siyah, beyaz, gri ve rose renk seçenekleri. Siyah veya beyaz rengin yerine gümüş renk seçeneğinin gelebileceğini de belirtiyor.

Şu anki mevcut mavi titanyum yerine gelebileceği rose renginin haricinde iPhone 16 ve 16 Plus için de beş farklı renk düşünüldüğünü söylüyor. Bu renk tahminleri de siyah, yeşil, pembe, mavi ve beyaz şeklinde.

Şu an iPhone 15 ve 15 Plus'taki mevcut renk seçenekleri de bakıldığında tek değişikliğin beyaz rengin yerine sarı rengin gelecek olması dikkat çekiyor. Ancak önemli bir diğer bilgi ise renklerin çoğu aynı olsa da farklı şekilde adlandırılacağı oldu.

Tabii tüm bunlar Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun tahmini ve iddiası. Apple'dan telefon serisinin renk seçeneklerine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. İlerleyen günlerde bu durumun netlik kazanması halinde sizleri yine bilgilendiriyor olacağız.