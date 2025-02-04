Oyuncuların En Çok Tercih Ettiği Ekran Kartları Açıklandı

Valve, 2025 yılının ocak ayı verilerini kapsayan Steam Donanım Anketi'ni paylaştı. Bu anket ile birlikte en popüler ekran kartları dahil olmak üzere çeşitli istatistiki bilgiler belli oldu. Peki, oyuncular bilgisayarlarında en çok hangi donanımı tercih ediyor?

Anket sonuçlarına baktığımızda 16 GB RAM'in yüzde 44,72 orana sahip olduğunu görüyoruz. 32 GB RAM ise yüzde 33,21 seviyesinde. En popüler ekran kartları listesinin ilk sırasında yüzde 5,06 oran ile NVIDIA GeForce RTX 3060 konumlandı.

RTX 3060'ı yüzde 4,46 oran ile NVIDIA GeForce RTX 4060 (laptop GPU) takip etti. Listede ayrıca yüzde 3,46 oranına sahip NVIDIA GeForce GTX 1650, yüzde 3,33 oranına sahip NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, yüzde 3,05 orana sahip NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti dahil pek çok ekran kartı bulunuyor.

Ankete katılan oyuncuların yüzde 53,46'sı Windows 11'in 64 bit sürümünü kullanıyor. İkinci sırada ise Yüzde 42,87 oran ile Windows 10 64 bit yer alıyor.

En Popüler Ekran Kartları

NVIDIA GeForce RTX 3060: %5,06 NVIDIA GeForce RTX 4060 (laptop GPU): %4,46 NVIDIA GeForce RTX 4060: %4,46 NVIDIA GeForce GTX 1650: %3,46 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti: %3,33 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti: %3,05 NVIDIA GeForce RTX 3070: %2,85 NVIDIA GeForce RTX 3050: %2,83 NVIDIA GeForce RTX 4070: %2,81 NVIDIA GeForce RTX 3060 (laptop GPU): %2,72 NVIDIA GeForce RTX 2060: %2,69 NVIDIA GeForce GTX 1060: %2,47

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