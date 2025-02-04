1.080 TL Değerindeki The Outer Worlds Ücretsiz Dağıtılıyor!

Yüksek inceleme puanları ile dikkat çeken aksiyon rol yapma oyunu The Outer Worlds ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Oyuna herhangi bir ücret ödemeden sahip olabilmek için yalnızca bir şart bulunuyor. Bu şart ise Amazon Prime aboneliğine sahip olmak.

Eğer bu aboneliğe sahipseniz ekstra ücret ödemeden The Outer Worlds'i kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Kampanya 82 Metacritic puanına sahip oyun için başlatılan kampanya 5 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

The Outer Worlds Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Amazon Prime Gaming sitesini ziyaret edin.

Prime aboneliğe sahip hesabınıza giriş yapın.

The Outer Worlds sayfasını görüntüleyin.

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The Outer Worlds Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1) 64 bit

Windows 7 (SP1) 64 bit İşlemci: Intel Core i3-3225 / AMD Phenom II X6 1100T

Intel Core i3-3225 / AMD Phenom II X6 1100T RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 650 Ti / AMD HD 7850

NVIDIA GTX 650 Ti / AMD HD 7850 Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

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