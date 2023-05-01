2023'ün En Popüler iPhone Modelleri Belli Oldu

Yapılan bir araştırma, 2023'ün en popüler iPhone modelleri listesini gözler önüne serdi. Paylaşılan listeye göre iPhone 14 serisi yılın ilk çeyreğinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip. Listeye ilişkin ayrıntılar haberimizde.

En Popüler iPhone Modelleri Listesi

iPhone 14 Pro Max (Yüzde 24) iPhone 14 Pro (Yüzde 22) iPhone 14 (Yüzde 19) iPhone 13 (Yüzde 11) iPhone 14 Plus (Yüzde 10) iPhone 12 (Yüzde 7) iPhone SE (Yüzde 6) iPhone 13 mini (Yüzde 1)

CIRP tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketicilere ilk çeyrekte (ocaktan marta kadar) hangi iPhone'u seçtikleri soruldu. Gerçekleştirilen ankete göre yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 24 oran ile iPhone 14 Pro en popüler iPhone modeli olmayı başardı.

İkinci sırada ise yüzde 22 oran ile iPhone 14 Pro yer alıyor. iPhone 14 Pro modelini yüzde 19 oran ile iPhone 14 takip ediyor. 2021 yılında piyasaya sürülmesine rağmen hâlâ popülerliğini devam ettirerek önemli bir başarının altına imza atan iPhone 13 ise dördüncü sırada konumlandı.

iPhone 14 Plus ise beşinci sırada bulunuyor. Bu, söz konusu telefonun beklentilerin altında kaldığını gözler önüne seriyor. 2020 yılında satışa sunulan iPhone 12 yüzde 7 oranla altıncı sırada yer alıyor. Bu cihazı iPhone SE ve iPhone 13 mini takip etti.