Geliştiricilere Göre En Popüler Oyun Konsolu Belli Oldu

En popüler oyun konsolu nedir? Oyun Geliştirici Konferansı tarafından yayımlanan yeni bir rapor, merak edilen soruyu yanıtladı. Raporda 3000 binden fazla oyun geliştiricisinin katıldığı anketin sonuçları yer alıyor.

En Popüler Oyun Konsolu Açıklandı

Oyun Geliştirici Konferansı'ndan bir rapor yayımlandı. Yayımlanan raporda 3000'i aşkın oyun geliştiricisinin katıldığı anketin sonuçlarına yer verildi. Yapılan anket ile birlikte en popüler konsol belli oldu.

Ankete katılan geliştiricilerin yüzde 44'lük kısmı PlayStation 5'i tercih etti. Bu oran, Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından satışa sunulan PlayStation 5'in en popüler konsol unvanına sahip olmasını sağladı.

PS5 tanıtıldığı ilk günden itibaren tüm dünyada sabırsızlıkla beklenmeye başlanmıştı. Sony, 13 Kasım 2020 tarihinde yeni nesil oyun konsolu PS5'i piyasaya sürmüştü fakat dünyanın her yerinden çok sayıda oyuncu oyun konsoluna erişememişti. Tedarik sürecinde büyük sıkıntılar nedeniyle oyuncular hayal kırıklığına uğramıştı.

Yeni nesil oyun konsolunun piyasaya sürülmesinin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen tedarikte yaşanmaya devam eden sorunlar dolayısıyla dünya genelinde hala birçok oyuncu PS5'e erişmekte sıkıntı yaşıyor.

Paylaşılan ankete göre listenin ikinci sırasında yüzde 38 oran ile Nintendo Switch yer alıyor. Listenin üçüncü sırasında %30 oran ile Xbox Series X / S bulunuyor. Xbox Series X / S konsollarını %27 oran ile VR takip ediyor. Ankete katılan geliştiricilerin yüzde 58'i PC platformunu seçti. PC'nin en popüler platform olmasındaki en önemli neden ise geliştirmeye açık bir yapıya sahip olmasıdır.

Geliştiriciler tarafından en az ilgi gösterilen platformlar listesinin ilk sırasında yüzde 4 oran ile PlayStation Now yer aldı. Microsoft firmasının geliştirdiği bulut tabanlı oyun hizmeti Project xCloud ise yüzde 8 oy aldı. Anket sonuçlarına göre geliştiriciler, bulut oyun hizmetlerine pek ilgi göstermiyor.

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PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulacak video oyunları 4 Mayıs 2021 tarihinde indirmeye açılacak. Battlefield V ve Stranded Deep, geriye uyumluluk sistemi sayesinde PS5 üzerinden de oynanabilecek.