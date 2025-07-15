Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Akıllı Telefon Pazarında Lider Belli Oldu!

Akıllı telefon pazarında rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Markalar, liderlik koltuğuna oturmak için kıyasıya mücadele ediyor. Peki sektörde son durum ne? Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği araştırma şirketi International Data Corporation (IDC), 2025’in ikinci çeyreğinde en çok akıllı telefon satan markaları açıkladı. İşte sıralama!

En Çok Satan Akıllı Telefon Üreticileri (2025 - 2. Çeyrek)

Rapora göre 2025'in ikinci çeyreğinde dünya genelinde toplam 295,2 milyon akıllı telefon satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %1 artış anlamına geliyor. Listenin zirvesinde ise Güney Koreli teknoloji devi Samsung yer alıyor. Galaxy S25 serisiyle ivme yakalayan şirket, 58 milyon adet satış gerçekleştirerek pazarın yüzde 19,7’sini elinde bulunduruyor.

Apple, 46,4 milyon adet satış ve yüzde 15,7 pazar payı ile ikinci sıradaki yerini koruyor. Hemen ardından Xiaomi, 42,5 milyon satış ve yüzde 14,4 pazar payı ile üçüncü sırada geliyor. vivo ise 27,1 milyon satış ve yüzde 9,2 pay ile dördüncü sıraya yerleşmiş durumda.

Afrika ve Asya pazarında güçlü olan Transsion (Infinix, Itel ve Tecno), 25,1 milyon adet satış ve yüzde 8,5 pazar payı ile beşinci sırada yer aldı. Kalan diğer üreticilerin toplam payı ise yüzde 32,6 seviyesinde.

2025'in ikinci çeyreğinde en çok satan akıllı telefon üreticileri şu şekilde sıralandı;

Sıra Şirket 2025 - 2. Çeyrek Sevkiyat 2025 - 2. Çeyrek Pazar Payı 2024 - 2. Çeyrek Sevkiyat 2024 - 2. Çeyrek Pazar Payı Yıllık Değişim 1 Samsung 58 milyon %19,7 53,8 milyon %18,4 %7,9 2 Apple 46,4 milyon %15,7 45,7 milyon %15,6 %1,5 3 Xiaomi 42,5 milyon %14,4 42,3 milyon %14,5 %0,6 4 vivo 27,1 milyon %9,2 25,9 milyon %8,8 %4,8 5 Transsion 25,1 milyon %8,5 25,5 milyon %8,7 -%1,7 - Diğerleri 96,1 milyon %32,6 99,1 milyon %33,9 -%3,1 - Toplam 295,2 milyon %100,0 292,2 milyon %100,0 %1,0

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