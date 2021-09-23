Dünyaca Ünlü Markalar Arasında En Sevilmeyenleri Belli Oldu

Yeni yapılan bir araştırma ile dünyaca ünlü markalar arasından hangilerinin sevilmediği açıklığa kavuştu. Rave Reviews tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı araştırma, Türkiye de dahil olmak üzere hangi ülkelerin en çok hangi markalardan nefret ettiğini ya da en çok hangi markaların ürünlerini ya da hizmetlerini kullanmak istemediğini ortaya çıkardı.

Gerçekleştirilen araştırma şu başlıklarla detaylandırıldı:

Ülkelere göre en çok nefret edilen markalar

En nefret edilen oyun şirketleri

En sevilmeyen fast-food markaları

Ülkelere göre en çok nefret edilen teknoloji şirketleri

Dünyaca Ünlü Markalar Arasında En Çok Hangileri Sevilmiyor?

İnsanların dünya çapında ünlü markalar arasında en çok hangilerini sevmediğini veya tercih etmekten kaçındığını gün yüzüne çıkaran araştırmanın sonuçları şu şekilde:

Ülkelere Göre En Çok Nefret Edilen Markalar

Türkiye: Ford (%60)

Kanada: Sony (%49,09)

Jamaika: Gucci (%42,75)

Amerika Birleşik Devletleri: Uber (%48,35)

Romanya: Sony (%48,28)

Ukrayna: Facebook (%33,33)

Yunanistan: Sony (%25)

Çin: Porsche (%42,86)

Güney Kore: YouTube (%67,27)

Japonya: Netflix (%48,78)

Endonezya: Microsoft (%51,35)

Avustralya: VW (%47,22)

Yeni Zelenda: KFC (%54,55)

Nepal: Coca-Cola (%28,57)

Rusya: Paypal (%65,22)

Macaristan: Sony (%63,64)

Polonya: Tesla (%55,56)

Çekya: Microsoft (%41,67)

Danimarka: BMW (%46,15)

Meksika: Toyota (%85,71)

Peru: Microsoft (%20)

Singapur: Tesla (%58,23)

Malezya: Nissan (%46,15)

Ülkelere Göre En Nefret Edilen Oyun Şirketleri

Almanya: Ubisoft (%68)

Danimarka: Ubisoft (%60)

Çekya: Ubisoft (%54,55)

Avusturya: Ubisoft (%93,33)

Macaristan: Ubisoft (%78,57)

Rusya: Ubisoft (%63,64)

Yunanistan: Ubisoft (%82,35)

Çin: Relic Entertainment (%36,36)

Güney Kore: Rare (%14,29)

Japonya: CAPCOM (%63,16)

Endonezya: Ubisoft (%83,33)

Avustralya: Game Freak (%96,77)

Yeni Zelenda: Ubisoft (%83,87)

Hindistan: CAPCOM (%64,71)

Brezilya: Ubisoft (%77,27)

Meksika: Activision (%69,23)

Amerika Birleşik Devletleri: Game Freak (%95,68)

Kanada: Game Freak (%100)

Birleşik Krallık: Game Freak (%85)

Norveç: Nintendo (%54,55)

Finlandiya: CAPCOM (%69,23)

Ülkelere Göre En Sevilmeyen Fast-Food Markaları

Türkiye: KFC (%33,33)

Kanada: Orange Julius (%47,06)

ABD: Domino's (%39,16)

Almanya: Burger King (%31,82)

Rusya: Starbucks (%58,33)

Çin: Subway (%25)

Güney Kore: Subway (%26,67)

Tayvan: Pizza Hat (%27,78)

Endonezya: MCD (%40)

Avustralya: Wendy's (%42,50)

Yeni Zelenda: KFC (%54,55)

Birleşik Krallık: Domino's (%44,67)

Meiksika: Taco Bell (%30)

Brezilya: Wendy's (%64,29)

En Çok Nefret Edilen Teknoloji Şirketleri

Dünyaca ünlü markalar arasında ülkelerin en sevmediği teknoloji şirketleri şu şekilde: