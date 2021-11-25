En Tehlikeli Koronavirüs Varyantı Ortaya Çıktı: Aşılardan Kaçabiliyor!

En tehlikeli koronavirüs varyantı tespit edildi. Yeni COVID-19 varyantının aşılardan ve doğal bağışıklıktan kaçabildiği açıklandı. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde milyonlarca insanı endişelendirdi. Ortaya çıkan yeni COVID-19 varyantına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

En Tehlikeli Koronavirüs Varyantı Belirtileri Belli mi?

Bilim insanları, 32 farklı mutasyon içeren yeni bir koronavirüs varyantının tespit edildiğini duyurdu. NTV'deki habere göre B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantı Bostvana, Hong Kong ve Güney Afrika'da görüldü.

Toplamda 10 vakada tespit edilen yeni varyant, bazı araştırmacıları önemli ölçüde endişelendirdi çünkü varyantın aşılardan ve doğal bağışık ile elde edilen bağışıklıktan kaçabildiği ileri sürüldü. Yapılan incelemelerde başak proteinindeki 32 farklı mutasyon, COVID-19'un hücreleri enfekte etme ve yayılma kabiliyetini önemli ölçüde arttırabilir. Ayrıca bağışıklık hücrelerinin virüse saldırmasını daha zor hale getirebilir.

Imperial College London'da bir virolog olan Dr. Tom Peacock, Bostvana'da ortaya çıkan yeni varyant ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Başak proteininde inanılmaz derecede yüksek miktarda mutasyonların yer aldığını belirten Dr. Peacock, söz konusu varyantın dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bilim insanları B.1.1.529 varyantının bulaşıcılık oranının çok yüksek olabileceğini açıkladı. Güney Afrika'da yer alan birçok virolog, yeni COVID-19 varyantının tespit edildiği bölgelerdeki son vaka artışı göz önünde bulundurulduğunda şimdiden endişe duymaya başladıklarını söyledi.

Cambridge Üniversitesinde klinik mikrobiyoloji profesörü olan Ravi Gupta, yeni varyanta dair oldukça önemli bilgiler paylaştı. Prof. Gupta, gerçekleştirdiği analizler sonucunda B.1.1.529 varyantındaki mutasyonlardan iki tanesinin enfektiviteyi arttırdığını ve antikor tanımayı azalttığını gözlemlediğini duyurdu.

London College Üniversitesi Genetik Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Francois Balloux, söz konusu COVID-19 varyantında yer alan çok sayıda mutasyonun zayıf bir bağışıklık sistemine sahip olan bir kişide kronik bir enfeksiyon esnasında evrimleşmiş olabileceğini ifade etti. Konu ile ilgili örnek veren Prof. Dr. Balloux, B.1.1.529 varyantının ortaya çıktığı ilk kişi tedavi edilmemiş bir HIV/AIDS hastasının olabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Balloux, tespit edilen yeni koronavirüs varyantının şu an için yakından izlenmesi ve analiz edilmesi gerektiğinin altını çizdi.