En Yaygın Koronavirüs Belirtileri Değişti!

En yaygın koronavirüs belirtileri listesinde bir değişiklik meydana geldi. Bilim insanları, Delta olarak isimlendirilen Hindistan varyantının semptomlardaki değişikliğin arkasındaki neden olabileceğini düşünüyor. Peki, en sık görülen COVID-19 semptomları neler? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

En Yaygın Koronavirüs Belirtileri Neler?

Baş ağrısı (%66)

Boğaz ağrısı (%53)

Burun akıntısı (%49)

Ateş (%42)

İngiltere'de yer alan King's Collage London'da görevli bilim insanları bir araştırma gerçekleştirdi. Hürriyet'teki habere göre yapılan araştırma ile birlikte en sık görülen koronavirüs semptomlarında bir değişiklik meydana geldi. Bilim insanları, Delta varyantının belirtilerdeki değişikliğin arkasındaki neden olabileceğini düşünüyor.

Yapılan araştırmaya göre en sık görülen koronavirüs belirtileri arasında baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş yer alıyor. 40 yaşının altındaki kişilerde yüzde 66 oranında baş ağrısı, yüzde 53 oranında boğaz ağrısı, yüzde 49 oranında burun akıntısı ve yüzde 42 oranında ise ateş tespit edildi. Hastalığa yakalanan gençlerde artık daha hafif soğuk algınlığı belirtileri meydana geliyor.

Bilim insanları, artık daha az hastanın tat alma duyularını kaybettiğini belirtti. Bu belirtinin oranı hastalığın ilk zamanlarında oldukça yüksekti. Buna ek olarak yeni tip koronavirüse yakalanan binlerce kişinin verilerinin incelendiği araştırmaya göre koku kaybı olarak bilinen anosmi artık en sık görülen COVID-19 belirtileri arasında yer almıyor.

Araştırma ekibinde yer alan Prof. Tim Spector, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Prof. Spector, yaptığı açıklamada, COVID-19'un yayılmasını engellemek için soğuk algınlığına yakalandığını düşünen kişilerin koronavirüs testi yaptırması gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Spector, virüs bulaşan bazı kişilerin mevsimsel soğuk algınlığına yakalandığını zannettiğini ancak bu durumun yanlış olduğunu söyledi. Profesör, bu sebepten dolayı birçok kişinin farkında olmadan virüsü yayabileceğinin altını çizdi.

En sık görülen koronavirüs belirtileri listesinde bir değişikliğin olduğunu belirten Prof. Spector, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateşin klasık semptomlar olmadığını belirtti. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi tarafından gerçekleştirilen bazı araştırmalara göre yorgunluk, baş ağrısı ve öksürük en sık belirtiler arasında yer alıyor.