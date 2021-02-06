Enerjide Milli Güç Konferansını Kaçırmayın

İstanbul Teknik Üniversitesi IEEE İTÜ Pes Komitesi, Enerjide Milli Güç (Emg) Etkinliği ile Geliyor.

IEEE öğrenci kulübü, Power and Energy (PES) komitesi tarafından OTOKAR ana sponsorluğunda organize edilen Enerjide Milli Güç etkinliği, 13-14-15 Şubat’ta online platformdan gerçekleşecek. Etkinliğin 4 ana başlığı ise Enerji, Savunma Sanayi, Otomotiv Sanayi ve Girişimcilik.

Enerjide Milli Güç Konferansı Başlıyor

Tamindir.com olarak medya sponsoru olduğumuz Enerjide Milli Güç (EMG) etkinliği bu yıl ilk kez düzenlenecek ve amacı dinleyicilere, ülkemizdeki yerli ve milli projeleri tanıtmak; milli bağımsızlık ilkesinden hareketle ülkemizi daha ileriye taşıma yolunda atılan adımları ilk ağızdan öğrenmelerini sağlamak, ülkemizde yapılanların ve yapılabilecek olanların farkındalığını yaratmak olacak.

Etkinlik 4 ana başlığa ayrılmış olup bunlar şu şekildedir: Enerji, Savunma, Otomotiv ve Girişimcilik.

Bu konu başlıklarıyla beraber, dinleyicilere bu konular hakkında verimli oturum ve paneller gerçekleştirmek isteniyor.

Etkinlik 13-14-15 Şubat tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversite’sinde 1000’den fazla aktif üyesi bulunan kulüp bünyesiyle birlikte tüm Türkiye’deki tüm öğrencilerin ve ilgililerin katılımına açık bir şekilde gerçekleşecek. Etkinlik tamamen ücretsiz olup, IEEE İTÜ internet sitesi olan ituieee.com/emg adresinden canlı olarak yayınlanacak.

Alanında öncü yerli ve milli katılımcı firmalar ve kuruluşlar konu başlıklarına göre şu şekilde sıralanıyor:

Enerji alanında: ASELSAN, EKOSİNERJİ, ASPİLSAN, TÜREB ve GÜNDER

Savunma alanında: OTOKAR,TUSAŞ, FNSS ve PAVOTEK

Otomotiv alanında: OTOKAR, KARSAN, EŞARJ ve TEHAD

Şirketlerden tecrübeli ve alanlarında uzman isimlerin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesinden de Dr. Öğr. Görevlisi Derya Ahmet Kocabaş da etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak. Kapsamlı ve güncel konularıyla, ülkemizdeki millilik adımlarını birinci ağızdan dinlemek için etkinliğe burada yer alan bağlantıdan kaydolabilirsiniz.

1992 yılında kurulan IEEE İTÜ Öğrenci Kolu,5 komitesi ve 5 ekibiyle 28 yıldır çalışmalarını sürdüren, Türkiye’nin ve İTÜ’nün en aktif öğrenci kulüplerinden bir tanesi. Her yıl düzenlemekte olduğu kariyer ve salon etkinlikleri ile alanında uzman akademisyenler ve şirketleri öğrenciler ile buluşturan IEEE İTÜ, teknik eğitimler, teknik projeler, teknik geziler, kişisel gelişim eğitimleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile de öğrencilerin teknik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Power and Energy Society (PES), IEEE’nin en köklü komitelerinden birisi ve IEEE PES dünya çapında 100.000’den fazla üyesiyle enerji sektörüne liderlik ediyor.