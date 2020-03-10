Enes Batur'un YouTube Hesabı Devre Dışı Bırakıldı: Video Yükleyemiyor

Yaklaşık 12,2 milyon aboneye sahip olan Enes Batur, oldukça önemli bir sorun ile karşı karşıya kaldı. Enes Batur, yaptığı duyuru ile birlikte hesabının devre dışı bırakıldığını açıkladı.

YouTube'a Sitem Etti!

Instagram hesabının hikayeler alanından paylaşım yapan Batur, "Yükleme özelliği hesabınız için devre dışı bırakıldı. Daha fazla bilgi edinin." yazılı uyarı bildirimini takipçileri ile paylaştı. Yine hikayeler alanından konu hakkında açıklamalarda bulunan Enes Batur, aşağıdaki ifadelere yer verdi:

Gün geçmiyor ki gereksiz saçma bir olay yaşamayalım. Hatırlarsınız geçmişte çok eskilerdeki bir videodan dolayı ceza yemiştim. Aynı olay tekrar yaşandı. Çok eskiden haksız bir ceza yedim ve şu anda video atamıyorum. Normalde yarının videosu hazırdı, cumanın da videosu hazır cumartesinin de videosu hazır. Fakat böyle olunca hiçbir şey yapamıyorum çünkü hesabım devre dışı kalıyor yani emeklerimiz çöp oluyor ne yapabilirim ki. Bekliyorum, inşallah çözülür. Video atamıyor oluşumdan dolayı şimdi diğer YouTuberlar yükselişe geçecek tabii onlar mutlu, bak bak ne kadar mutlu. Tabii abone gelsin.

Batur, söz konusu cezanın eski bir videodan kaynaklandığını belirtse de bu eski videonun hangisi olduğunu veya hangi nedenden dolayı ceza aldığını açıklamadı. Buna karşın benzer durumlar ile daha öncesinde de karşılaşan YouTuber, birkaç günlük bir cezanın ardından video paylaşımlarına devam etmişti.

Bu cezanın da muhtemelen birkaç saatlik ya da birkaç günlük olduğunu düşünebiliriz. Peki siz bu yaptırım hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.