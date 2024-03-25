Enflasyon İnternet Kafelere de Vurdu: Son 3 Ayda Kapanan Kafe Sayısı Rekor Kırdı!

Türkiye'de enflasyon artışı birçok sektörü olumsuz yönde etkileyebiliyor. Günümüzde hala iş yapan ve hizmet veren internet kafeler de son dönemde enflasyondan en çok olumsuz etkilenen işletmeler arasına girdi.

İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran, Hürriyet'e konuyla ilgili açıklama yaptı ve internet kafelerinin güncel durumuna dair verileri paylaştı. Son üç ay içerisinde kafelerin 360 tanesinin kapandığını aktardı.

İnternet Kafe Sayısı Gün Geçtikçe Azalıyor

Taşkıran, Türkiye'de toplam 27 bin olan internet sayısının, enflasyon sebebiyle 5 bine kadar gerilediğini söyledi. İşletmesel sebeplerden de kapandığı belirtilen kafelerin yanı sıra son üç aylık süreçte ise sadece 6 tane yeni kafenin açıldığını belirtti.

Tabii internet kafelerinin kapanmasındaki temel sebebin maliyet olduğunu aktaran İlhan Taşkıran, bilgisayar başına maliyetin 80 bin TL olmasının büyük etkisinin olduğunu söyledi. Bununla birlikte artan kiralardan ve akıllı telefonların günümüzde yaygın olmasının da internet kafeleri zor bir sürece sokmaya yetti.

İlhan Taşkıran'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde: