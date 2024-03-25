Enflasyon İnternet Kafelere de Vurdu: Son 3 Ayda Kapanan Kafe Sayısı Rekor Kırdı!
Bir dönemin en uğrak mekanlarından biri olan internet kafeler, günümüzde enflasyondan etkilenen işletmeler arasına dahil oldu. İşte detaylar!
Türkiye'de enflasyon artışı birçok sektörü olumsuz yönde etkileyebiliyor. Günümüzde hala iş yapan ve hizmet veren internet kafeler de son dönemde enflasyondan en çok olumsuz etkilenen işletmeler arasına girdi.
İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran, Hürriyet'e konuyla ilgili açıklama yaptı ve internet kafelerinin güncel durumuna dair verileri paylaştı. Son üç ay içerisinde kafelerin 360 tanesinin kapandığını aktardı.
İnternet Kafe Sayısı Gün Geçtikçe Azalıyor
Taşkıran, Türkiye'de toplam 27 bin olan internet sayısının, enflasyon sebebiyle 5 bine kadar gerilediğini söyledi. İşletmesel sebeplerden de kapandığı belirtilen kafelerin yanı sıra son üç aylık süreçte ise sadece 6 tane yeni kafenin açıldığını belirtti.
Tabii internet kafelerinin kapanmasındaki temel sebebin maliyet olduğunu aktaran İlhan Taşkıran, bilgisayar başına maliyetin 80 bin TL olmasının büyük etkisinin olduğunu söyledi. Bununla birlikte artan kiralardan ve akıllı telefonların günümüzde yaygın olmasının da internet kafeleri zor bir sürece sokmaya yetti.
Motorine İndirim Geliyor: Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar?
Akaryakıt fiyatları, geride bıraktığımız aylarda yüksek oranlarda zamlansa da son dönemde bazı indirimlerle karşılaşmıştık. Bu süreçte birçok araç kullanıcısı zamlı fiyatlardan etkilendi ancak son günlerde fazlasıyla hareketli olan benzin ve motorin fiyatları ile ilgili yeni bir indirim haberi geldi.
İlhan Taşkıran'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde:
"İnternet kafeler enflasyona yenildi. Zira bir internet kafe açmak için en az 20 bilgisayarlık yatırım yapılması gerekiyor. Bilgisayar başına yatırım 15 bin liraya kadar çıktığında sorun yoktu. Ama bu artık 80 bin liraya geldi. Sıfırdan böyle bir yatırımı yapabilecek esnaf kalmadı.
Bilgisayarlar 4 yılda bir yenileniyor. Şu an kapanmaların hızlanmasının en büyük nedeni de yenileme dönemi gelen esnafın bu yatırımı gerçekleştirememesi. Bilgisayarlar eskidiği zaman gençler gelmek istemiyor. Şu an İstanbul’da ve Anadolu’nun çoğu bölümünde saatlik ücretler 18-20 lira bandında. Ancak konfor alanı fazla ve teknoloji yatırımı yeni olan dükkânlarda bu ücret 40 liraya kadar çıkıyor."
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