Engelli Vatandaşlara ÖTV'siz Akıllı Telefon Teklifi Meclise Sunuldu!

Geçtiğimi haftalarda yayınlanan yeni düzenleme ile birlikte engelli bireyler için ÖTV'siz araç satışı pek çok yöndeb tartışma konusu haline gelmişti. Araç satışlarına gelen yerlilik şartı ve satış süresinin artırılmasının ardından engelli vatandaşların ÖTV muafiyetinden akıllı telefonlarda da yararlanmasını amaçlayan yeni bir yasa teklifi hazırlandı.

Görme ve işitme engelli vatandaşların akıllı telefon ürünlerini satın alırken ÖTV ödememesini sağlayacak yeni teklif, kısa bir süre önce TBMM'ye sunuldu.

Engelli Vatandaşlar, Telefon Satışlarında Yüzde 50'ye Kadar Çıkan ÖTV Payından Muaf Olacak!

CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan yeni kanun teklifi, en az yüzde 40 oranında görme veya iştime engeli bulunan vatandaşların akıllı telefon satın alırken Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödememesini amaçlıyor.

Söz konusu teklifte bireylerin ÖTV muafiyetinden 5 yılda bir yararlanacağı belirtiliyor. Bu da ÖTV'siz satın alınan bir telefonun ardından önümüzdeki 5 yıl içerisinde yasa kapsamında yeni bir telefon daha alamayacağınız anlamına geliyor. Peki kanun teklifi onaylanırsa engelli bireyler akıllı telefonları ne kadar indirimle alabilecek?

Yürürlükte olan ÖTV yasasına göre, vergisiz fiyatı 1.500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25, 3.000TL’yi aşmayan telefonlardan ise yüzde 40 oranında ÖTV payı alınıyor. 3.000 TL’nin üzerindeki telefonların fiyatına ise yüzde 50 oranında ÖTV uygulanıyor. Bu bağlamda günümüzde hemen hemen tüm akıllı telefon modellerinin yüzde 50 ÖTV'ye tabi tutuluyor.

Mevcut tabloda meclise sunulan yasa teklifi ile birlikte fiyatı 30 bin TL olan bir akıllı telefonun ÖTV muafiyeti ile yaklaşık olarak 21 bin 850 TL’ye satın alınabileceğini söyleyebiliriz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce otomobiller için gelen düzenlemenin ardından akıllı telefonlara ÖTV muafiyeti gelmeli mi? Yorumlarda buluşalım...