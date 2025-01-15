Engelli Araçlarında ÖTV Muafiyeti İçin Yeni Şartlar: Bekleme Süresi Güncellendi

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklere göre engelli araçlarına yönelik ÖTV'de (Özel Tüketim Vergisi) araçların elde tutma süresi değiştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tebliğe göre ide ÖTV Kanunu'nun 7. maddesinde önemli değişiklikler yapıldı. Daha önce engelli bireyler için alınan araçlarda yerli katkı oranı en az yüzde 20 iken, bu oran artık yüzde 40 oldu.

Bu oranlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayınladığı güncel listelerle belirlenecek. Eğer araç alımında yanlış beyan verildiği tespit edilirse, gerekli yasal işlemler uygulanacak.

Bekleme Süresi 10 Yıla Çıktı

Önceden ÖTV muafiyetiyle alınan araçlarda beş yıl bekleme şartı vardı. Ancak yeni düzenlemeye göre, bu süre 10 yıla çıkarıldı.

Bu da demek oluyor ki engelli bireyler araçlarını aldıktan sonra 10 yıl boyunca satamayacak ya da devredemeyecek. Ayrıca 5 yıl geçtikten sonra bile araç satışı veya devri yapılması yeni bir ÖTV istisnası hakkı sağlamayacak.