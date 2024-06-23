Engellilere ÖTV İndirimi Kaldırılıyor: Araç Alımı Zorlaşıyor!

Türkiye'de engellilere sağlanan vergi avantajları ve ÖTV muafiyeti, son zamanlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi reformu paketiyle büyük bir tartışma konusu haline geldi. Öne sürülen iddialara göre, engelli bireylerin ÖTV'siz araç alma hakkı kaldırılacak ve yerine gelir durumlarına bağlı olarak sınırlı bir araç alım desteği sağlanacak.

Engelli Bireylerin ÖTV'siz Araç Alma Hakkı Risk Altında

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni vergi paketi taslağında yer alan düzenlemeler, engelli bireyler arasında büyük endişelere yol açtı. Taslak, Gelir İdaresi Başkanlığı yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yapılmasını ve "yoksul olduğunu belgeleyen" engellilere araç alım desteği verilmesini öngörüyor.

Ancak bu desteğin alınması durumunda engellilerin diğer sosyal yardımlarının kesileceği belirtiliyor. Bu durum, özellikle engellilik kaynaklı sosyal desteklere bağımlı olan bireyler için ciddi bir endişe kaynağı.

Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği (AEBD) Başkanı Burhan Gümrükçü, yeni düzenlemenin engelliler için adeta bir gelir şartı getirdiğini vurgulayarak, bu durumun engellilerin ÖTV'siz araç alma hakkını ortadan kaldırmak anlamına geldiğini belirtti.

Gümrükçü, devletin bu yönde atacağı adımların engellilerin sosyal ve ekonomik hayatlarını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

İktidarın yeni vergi paketi taslağı, engelli bireylerin yaşam kalitesini etkileyecek önemli değişiklikler içeriyor. ÖTV'siz araç alım hakkının kaldırılması ve yerine gelir şartına bağlı olarak sınırlı bir nakit desteği sağlanması, engelli bireyler arasında büyük bir infiale yol açtı.

Sosyal desteklerin kesilmesi riski, özellikle düşük gelir grubundaki engelli bireyler için araç sahibi olma hayallerini tamamen sonlandırabilir. Bu durum, Türkiye'de engellilik politikalarının ve sosyal yardımların nasıl şekillendirilmesi gerektiği konusunda derin bir tartışma başlatabilir.