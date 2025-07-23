Enpara Uyardı: IBAN Bilgileri Değişiyor!

Dijital bankacılık şirketleri arasında boy gösteren Enpara.com yapılan satış işlemi ardından bağlı bulunduğu bankadan ayrılıyor. Bu satış işlemiyle birlikte dijital bankanın müşterileri de farklı bir bankaya transfer oluyor aslında. Bu sebeple Enpara.com tarafından yapılan bilgilendirmede müşterilerin bazı bilgilerinin değişeceği bildirildi. İşte detaylar...

Enpara Müşterilerinin IBAN Bilgileri Değişiyor!

Dijital bankacılık sektöründe boy gösteren Enpara.com QNB Finansbank çatısı altındaki faaliyetlerini sonlandırarak, yeni kurulan Enpara Bank A.Ş. bünyesinde hizmet vermeye hazırlanıyor. Devir sürecinin 2025 yılı Eylül-Ekim ayları arasında tamamlanması planlanırken, bu değişiklikle birlikte müşterilere ait IBAN numaraları da değişecek.

Ancak hesap numaralarının korunacağı ifade edildi. QNB Group tarafından kurulan Enpara Bank A.Ş.’ye geçişin ardından Enpara.com müşterileri farklı bir banka kodu ile tanımlanmış yeni IBAN’lar kullanmaya başlayacak. Banka tarafından yapılan açıklamada IBAN değişikliği nedeniyle yaşanabilecek karışıklıkların önüne geçmek amacıyla müşterilerin yeni IBAN bilgilerini düzenli olarak para gönderen kişi ve kurumlarla vakit kaybetmeden paylaşmaları gerektiği belirtildi.

Enpara ayrıca talimat verilmemesi halinde eski IBAN’a gönderilen para transferlerinin göndericiye iade edileceğini vurguladı. Bu durumun özellikle EFT ve SWIFT gibi işlemlerde mağduriyete yol açmaması için müşterilerin süreci dikkatle takip etmeleri istendi. Bankanın verdiği bilgilere göre söz konusu talimatlar cep şube uygulaması üzerinden verilebilecek.

Bu işlemler devir tarihinden yaklaşık bir ay önce aktif hale gelecek. Talimat verilmesi durumunda QNB Finansbank eski IBAN’a gelen transferleri yeni Enpara Bank IBAN’ına 90 gün boyunca ücretsiz olarak yönlendirecek. FAST ve havale işlemleri için herhangi bir yönlendirme yapılmayacağı ifade edilirken sistemin hatalı IBAN bilgisi girildiğinde göndericiyi uyaracağı ve işlemi otomatik reddedeceği belirtildi.

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