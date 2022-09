Epic Games 164 TL Değerindeki Tomb Raider Oyununu Ücretsiz Veriyor

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncuları sevindirmeyi başaran Epic Games bu hafta da iki ücretsiz oyunla oyuncuların karşısına çıkıyor. Bu hafta ücretsiz verilen çarpıcı oyun 164 TL değerindeki, Tomb Raider serisinden Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition olurken, diğer ücretsiz oyun ise 49 TL değerindeki Submerged: Hidden Depths oldu.

Her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam eden Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu da belli oldu. Geçtiğimiz haftalarda sevilen indie oyunlarını ücretsiz olarak veren Epic Games bu hafta ise çarpıcı bir şekilde Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ile karşımızda. Her iki ücretsiz oyunu da 8 Eylül saat 18:00'e kadar kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bunun yanı sıra önümüzdeki hafta verilecek ücretsiz oyun da belli oldu. Hundred Days - Winemaking Simulator önümüzdeki hafta ücretsiz olarak oyunculara sunulacak.

Shadow of The Tomb Raider Hakkında

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition'da, kaderinde yazılı olan Tomb Raider'a dönüştürülen Lara'nın başlangıç hikâyesinin son bölümünü deneyimle. Ana oyun ve yedi DLC meydan okuma zindanının yanı sıra tüm indirilebilir silahları, kıyafetleri ve becerileri birleştiren Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Lara'nın dönüm noktasını deneyimlemenin en iyi yolu.

Submerged: Hidden Depths Hakkında

Boğulmakta olan bir şehir, dalgaların üzerinde inatla duran gökdelenlerin dağılmakta olan tepeleri. Artık esrarengiz yaratıkların yaşadığı terk edilmiş köyler. Ve kabaran okyanusun altında acılı, öfkeli bir varlık beklemekte.

Submerged: Hidden Depths güzel bir dünyanın batık harabelerinde geçen, savaş içermeyen bir üçüncü şahıs "rahatlama" macera oyunudur. Biri iyilik için kullanmak istediği gizemli bir güçle lanetlenmiş, diğeri ise bu gücün onları ayırmasına izin vermemeye kararlı olan Miku ve Taku'nun rolünü üstlen.