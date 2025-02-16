2024 Yılında Kullanıcıların Oyunlar İçin Harcadığı Para Adeta Dudak Uçuklattı!

Dünyanın en popüler oyun mağazalarından Epic Games, geç de olsa 2024 yılına ilişkin kullanıcı özetlerini paylaştı. Şirket, özellikle oyunseverlerin sevdiği yapımlara ne kadar para harcadığı ve ne kadar süre oyun oynadığını gözler önüne serdi. Detaylar haberde.

Kullanıcılar 2024 Yılında Oyunlara Toplamda 1,09 M

ilyar Dolar Para Harcadı

Epic Games yayınladığı 2024 yılı özetinde bir yıl boyunca toplam 295 milyondan fazla PC oyuncusuna hizmet verdiğini açıkladı. Aylık ortalama olarak 67 milyon aktif kullanıcıya ev sahipliği yapan platformun, günlük ise ortalama 32 milyon oyuncuyu bünyesinde barındırdığı belirtiliyor.

Harcama istatistiklerine göz attığımızda, geçtiğimiz yıl PC oyuncularının Epic Games mağazasında 1,09 milyar dolar harcadığını görüyoruz. 2023 yılına kıyasla yüzde 15’lik bir artış yakalayan toplam harcamanın aksine üçüncü taraf oyunlara harcanan paranın yüzde 18 düşüşle 255 milyon dolara gerilediği ifade ediliyor.

Epic Games'in en çok sevilen kapmanyalarından haftalık ücretsiz oyun sürprizlerinin de yıl boyunca milyonlarca oyuncuyu sevindirdiğini söylemek mümkün. 2024 özet raporunda paylaşılan verilere göre, geçen sene toplam 89 ücretsiz oyun hediye edildi ve toplamda 595 milyon kullanıcı bu oyunlardan ücretsiz şekilde yararlandı. Ücretsiz olarak sunulan oyunların toplam değeri ise 2.229 dolar (yaklaşık 80 bin TL) olarak açıklandı.

2024 Yılında 7,72 Milyar Saat Boyunca Oyun Oynandı

Epic Games tarafından yayınlanan 2024 verileri, oyuncuların oyun oynarken toplamda ne kadar vakit harcadığını da gözler önüne seriyor. Verilere göre, oyuncular toplam oynama sürelerini 2023 yılına kıyasla yüzde 10’ oranında artırarak 7,72 milyar saate çıkardı. Üçüncü taraf yapımlarda ise bu sayının 2,68 milyar olduğunu görüyoruz . Bu süreleri yakalayan toplam hesap sayısının ise 898 milyon olduğu paylaşıldı.

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