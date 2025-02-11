Epic Games'te Kış İndirimi Başladı! %95'e Varan İndirim Fırsatı

Epic Games Store'da Kış İndirimi isimli kampanya başladı. Kampanya ile beraber Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, Cyberpunk 2077, Battlefield V, EA SPORTS FC 25 ve Hogwarts Legacy dahil çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Kampanya 24 Şubat 2025 TSİ 19.00'da sona erecek.

Yüzde 95 oranında indirime giren Battlefield 1 Revolution'ın fiyatı 1.499,99 TL'den 74,99 TL'ye düştü. Battlefield V Definitive Edition da yüzde 95 oranında indirime girdi. Bu oyunun fiyatı ise 499,99 TL'den 24,99 TL'ye düştü.

Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Grnad Theft Auto V: Premium Edition yüzde 50 oranında indirime girdi. Oyun kampanya kapsamında 374,50 TL'ye satılıyor. Red Dead Redemption 2 ise yüzde 75 oranında indirim ile 2.299 TL'den 574,75 TL'ye düştü.

Yüzde 60 oranında indirime giren EA SPORTS FC 25 2.599,99 TL'den 1.039,99 TL'ye düştü. Oyunun Ultimate isimli sürümü ise kampany akapsamında 1.439,99 TL'ye satılıyor. Yüzde 70 indirime giren Hogwarts Legacy 2.099 TL'den 629,70 TL'ye düştü.

Epic Games Kış İndirimi Kampanyasında Öne Çıkan Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Battlefield V Definitive Edition 499,99 TL 24,99 TL %95 Battlefield 1 Revolution 1.499,99 TL 74,99 TL %95 Battlefield 4 Premium Edition 1.499,99 TL 74,99 TL %95 Europa Universalis IV 699 TL 69,90 TL %90 Mass Effect Legendary Edition 1.799,99 TL 179,99 TL %90 Need for Speed Heat Deluxe Edition 2.599,99 TL 259,99 TL %90 Need for Speed Unbound 1.199,99 TL 167,99 TL %86 Watch Dogs 2 1.249 TL 187,35 TL %85 The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition 829 TL 165,80 TL %80 EA SPORTS FC 25 2.599,99 TL 1.039,99 TL %60 GTA 5 Premium Edition 749 TL 374,50 TL %50 Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL %75 Hogwarts Legacy 2.099 TL 629,70 TL %70 Cyberpunk 2077 999 TL 449,55 TL %55 Assassin's Creed Odyssey 1.499 TL 299,80 TL %80 F1 24 2.599,99 TL 389,99 TL %85

Epic Games Store'daki Kış İndirimi kampanyası döneminde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.