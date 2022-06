58 TL'lik Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Özellikle son haftalarda kasanın ağzını yeniden açan şirket, kaliteli yapımlarla oyuncuların karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta da Wolfenstein serisinden 58 TL değerindeki Wolfenstein: The New Order'ı ücretsiz olarak dağıtan Epic Games'ten oyunu kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Her hafta ücretsiz oyun vermeye devam eden Epic Games'in sonraki oyununun ne olacağı da merak konusu. Büyük yapımlar vermeye devam eden şirketin sonraki oyununu 6 gün sonra öğrenebileceğiz. Bu sürece kadar Wolfenstein: The New Order'ı kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Wolfenstein: The New Order Hakkında

Wolfenstein: The New Order, birinci şahıs nişancı türünü yaratan seriyi yeniden canlandırıyor. Alternatif bir 1960'lar döneminde geçen bu oyunda, bildiğimiz tarihi çarpık bir şekilde değiştiren tanıdık bir düşman tarafından yönetilen sıra dışı bir dünyayı keşfet.

Hikâye odaklı oyunlar yapma konusundaki çalışmalarıyla ünlü deneyimli bir geliştirici grubundan oluşan bir stüdyo olan MachineGames'te geliştirilen Wolfenstein; aksiyon, macera ve birinci şahıs çatışma unsurlarıyla dolu derin bir oyun anlatımı sunuyor.

Heyecanlı, sinematik ve id Software'in id Tech 5 motoruyla çarpıcı ayrıntılar eklenerek işlenen Wolfenstein, oyuncuları Nazi savaş makinesini yerle bir etmeye yönelik kişisel bir görev için Avrupa'ya götürüyor. Direniş savaşçılarından oluşan küçük bir grubun yardımıyla, düşmanın en korunaklı tesislerine sız, yüksek teknoloji kullanan Nazi alaylarıyla savaş ve dünyayı ve daha fazlasını fetheden süper silahların kontrolünü ele geçir.

Wolfenstein: The New Order Sistem Gereksinimleri