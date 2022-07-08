Epic Games Bu Hafta 74 TL Değerindeki 2 Oyunu Ücretsiz Veriyor

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncuların yüzlerini güldürmeyi başaran Epic Games bu hafta da yeni ücretsiz oyunlarla oyuncuların karşısına çıkıyor. 74 TL değerindeki 2 farklı oyunu ücretsiz olarak veren Epic Games'in bu hafta verdiği oyunlar Ancient Enemy ve Killing Floor 2 oldu.

Her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam eden Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları da belli oldu. Daha önce bir kez daha ücretsiz olarak verilen ve arkadaşlarınızla birlikte zombi avlayabileceğiniz kaliteli oyunlardan biri olan Killing Floor 2'nin yanı sıra sevilen kart oyunu Ancient Enemy'i 14 Temmuz saat 18:00'e kadar kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Önümüzdeki hafta verilecek ücretsiz oyun da belli oldu. Eğer geçtiğimiz hafta olduğu gibi sonradan bir oyun eklenmezse önümüzdeki hafta yalnızca Wonder Boy: The Dragons Trap ücretsiz olarak verilecek.

Ancient Enemy Hakkında

Ancient Enemy, biçimsiz düşmanlara karşı savaşırken ve zorlayıcı bulmacaları çözerken ilginç taktiksel kararlar aldığın stratejik bir RYO kart oyunudur. Her bir kötülüğün çoktan muzaffer olduğu bir dünyadan gelen sayısız ölümcül düşmanla yüzleş. Kötülüğün üstesinden gelmek ve canavar baş düşmanın ile kozları son bir kez paylaşmak için dayanmakla kalmayıp güçlerini yeniden inşa etmen gerekiyor.

Düzinelerce atmosferik bölüm ile parçalanmış bir manzarada seyahat et, Dünya'dan güç çek ve dünyanın ruhunu kurtarmak için mücadele ver. Benzersiz solitaire tarzı sıra tabanlı savaşta bir sürü hasmına karşı becerilerini test et.

Killing Floor 2 Hakkında

Killing Floor 2'de oyuncular, Horzine Corporation'ın art niyetli unsurlarınca yaratılan Zed adı verilen korkunç katillerin işgal ettiği Avrupa kıtasına iner. 6 kişilik Eşli oyun modu ve 12 kişilik VS modu ile Zed katliamlarıyla dolu bir kargaşaya hazır olun.