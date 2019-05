Epic Games'den "PC Oyunlarında İndirim Böyle Olur" Dedirten Kampanya

Epic Games, PC oyuncularını sevindirecek harika bir yaz kampanyası başlattı. Popüler PC oyunlarında %75’e varan indirimler oyuncuları bekliyor. Dijital oyun satın alanları heyecanlandıran Epic Mega Sale kampanyasının detayları haberimizde.

Grafikleri ve oynanışıyla hayranlık uyandıran oyunlar ve çapraz platform oyun motoru teknolojilerinin geliştiricisi Epic Games, Steam’i tahtından indirmeye kararlı. Dijital oyun mağazasında büyük indirimler başlatarak sadece PC oyuncularının dikkatini çekmekle kalmadılar, konsol oyuncularının da aklına çeldiler. Steam yaz indirimlerinin başladığı döneme denk gelen PC oyun indirimlerinin dikkat çekmesinin nedeni; en çok oynanan popüler oyunlara indirimlerin yapılması.

Şu anda Epic Games dijital mağazasında iki başlık dikkat çekiyor. Birincisi; AAA oyunlarda %75’e varan indirimler. İkincisi de; 79.99 TL veya üzeri her oyunda 60 TL indirim sunulması. Her iki haftada bir ücretsiz bir oyunun oyunculara sunulduğu platformda an itibarıyla Detroit: Become Human 20 TL’ye satın alınabiliyor ki; ilk olarak PS4 konsoluna çıkış yapan oyunun konsolda güncel fiyatının 470 TL olduğunu belirtelim. Beyond: Two Souls 40 TL’ye, Metro Exodus 171.75 TL’ye, Vampire the Masquerade – Bloodlines 2 Deluxe sürümü 49 TL’ye, The Sinking City, 30 TL’ye satışta. Daha saymakla bitiremeyeceğimiz popüler PC oyunlarındaki indirimler dışında 80 TL veya üzeri fiyat etiketi taşıyan oyunlarda 60 TL indirimler sunuluyor.

Epic Games’in PC oyunlarına uyguladığı büyük indirim 16 Mayıs’ta başlamasına rağmen 2 Mayıs - 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılan tüm oyun alışverişleri için de ödenen tutarla oyunun indirimli fiyatı arasındaki fark geri dönecek. 7 - 12 gün içerisinde ödeme yöntemine göre otomatik olarak geri ödeme yapılacak.

13 Haziran'a kadar sürecek Epic Mega Sale kampanyası detaylarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: