Epic Games’den Ukrayna hamlesi: Gelirlerini Ukrayna’ya bağışladı

Rusya, 24 Şubat itibarıyla Ukrayna’ya askeri harekat başlattı. Ukrayna’nın işgali sırasında birçok ülke, kurum ve kuruluş Rusya’ya karşı çeşitli yaptırımlar uygulamaya başladı. Bunun yanında Ukrayna halkına ise destek yağdı. Binlerce insanın ölümüne neden olan bu savaş, işgal altındaki Ukrayna halkını da çok zor bir durumda bıraktı. Oyun sektörünün devi Epic Games de Ukrayna için harekete geçti.

Fortnite’ın Tüm Gelirleri İki Hafta Boyunca Ukrayna’ya Bağışlanacak

Epic Games, yaptığı açıklamada, Fortnite’ın oyun gelirlerini savaştan etkilenen insanlara bağışlayacağını duyurdu. Bağışlar, 20 Mart – 3 Nisan tarihleri arasında satın alınan oyun gelirleri ile yapılacak.

Şirket; yapılacak bağışların sağlık, gıda, temiz su, temel ihtiyaç ve barınma gibi birçok insani konuda olacağını belirtti. Desteklediği yardım kuruluşlarını ise Direct Relief (Doğrudan Yardım), UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu), World Food Programme (Birleşmiş Milletler Gıda Programı), UNCHR (Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı) olarak sıraladı. İlerleyen günlerde ise destek yaptığı yardım kuruluşlarının listesinin artacağını söyledi.

Bağışlar; abonelikler, hediyeli savaş biletleri ve oyun içi kozmetik gibi oyundaki birçok gerçek parayla yapılan alımı kapsayacak. Epic Games, ek olarak yaptığı açıklamalarda listelediği yardım kuruluşlarının satın alımlar için seçilmeyeceğini de belirtti. Şirket, yaptığı paylaşımda Microsoft Fortnite satılan tüm ülkelerde yine aynı tarihler arasında oyunun içeriğinden elde edilen tüm satın alımlardan katkıda bulunacağını açıkladı.