Apple Geri Adım Atıyor: Epic Games iOS’a Dönüyor!

Epic Games ve Apple arasında anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Son zamanlarda bu anlaşmazlıkla ilgili gelişmeler yaşanıyor. Epic Games, Fortnite oyununu iOS üzerinden dağıtamıyordu, bu nedenle alternatif uygulama mağazasıyla ilgili çalışmalar yürütüyordu.

Apple'ın Avrupa Birliği sınırları içinde artık alternatif uygulama mağazalarına ve farklı ödeme yöntemlerine izin verme zorunluluğu geldi. Bu sayede Epic Games, AB kullanıcılarına bu seçeneği sunmaya karar verdi.

Epic Games ilk olarak, Epic Games Sweden AB ismiyle bir geliştirici hesabı açarak App Store onayını aldı ve yayın yapmaya başladı. Ancak, Tim Sweeney'in taahhütlerine rağmen, kısa bir süre sonra App Store moderatörleri hesabı kapatma kararı alarak kurallara aykırı davrandı.

The DMA went through its first major challenge with Apple banning Epic Games Sweden from competing with the App Store, and the DMA just had its first major victory. Following a swift inquiry by the European Commission, Apple notified the Commission and Epic that it would relent…