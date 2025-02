Geleceğe Dönüş Filminin Hayranlarına Müjde: Yeni Oyun Geliyor!

Geleceğe Dönüş (Back to the Future) serisinin ilk filmi 1985 yılında vizyona girdi. 19 milyon dolar bütçe ile çekilen film 381 milyon dolar hasılat elde ederek büyük bir başarının altına imza attı. Bu başarının ardından 1989'da ikinci film izleyiciler ile buluştu. Bu film ise 331 milyon dolar kazandırdı.

Serinin üçüncü filmi 1990 yılında çıktı. 40 milyon dolar bütçe ile çekilen fillm 244 milyon dolar hasılat elde ederek kazanç açısından önceki filmlerin gölgesinde kaldı. Serinin yeni filmi merakla beklenirken şaşırtan bir gelişme yaşandı. Bu gelişmeye göre yeni Geleceğe Dönüş oyunu gelecek.

Yeni Geleceğe Dönüş Oyunu Geliştiriliyor

Back to the Future serisinin yaratıcılarından olan Bob Gale, bir röportajda yeni bir video oyunu üzerinde çalıştıklarını söyledi. Gale, oyunun detaylarını paylaşmadı çünkü buna izin verilmediğini belirtti.

"Bu uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi" ifadelerini kullanan Gale, filmin 40. yıl dönümü için bazı etkinlikler planladıklarıın ayrıca şu anda post prodüksiyon aşamasında olan bir belgeselin olduğunu da ifade etti.

Aslında söz konusu oyun ilk uyarlama olmayacak. 2010 yılının aralık ayında Back to the Future: The Game isimli bir oyun piyasaya sürüldü. Telltale Games tarafından geliştirilen oyun PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii, Xbox 360, Xbox One ve iOS için çıkmıştı.

Oyun satışa sunulduğunda çok olumlu yorumlar ile karşılaşmıştı. PlayStation 3'te en çok satılan oyunlar arasında 3. sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. Oyunun kaç adet sattığı ise açıklanmamıştı.