Epic Games ile Steam Arasındaki Bir Fark Daha Ortadan Kalkıyor

Epic Games mağazası, uzun süredir Linux kullanıcılarının beklediği resmî desteği sunmaya hazırlanıyor. Şirketten bir çalışan tarafından yapılan açıklamaya göre mağazanın arkasındaki ekip şu an Linux sürümünü geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu yenilikle birlikte Windows'u oyun için bırakamayanlar da Linux'a geçmeyi düşünebilir.

Epic Games Ne Zaman Linux Desteğine Kavuşacak?

Epic Games istemcisinin Linux sürümünün ne zaman piyasaya sürüleceği henüz netlik kazanmadı fakat çalışanın "yakında" ifadesini kullandığına göre en azından bu yıl içinde piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz. Bu arada bir sonraki ön izleme sürümünde de Linux desteğinin bulunmayacağının da altını çizelim.

Epic Games Neden Linux'u Destekleyecek?

Epic Games'in Linux tabanlı işletim sistemlerini desteklemesi, platformun daha geniş oyuncu kitlelerine ulaşabilmesi açısından kritik önem taşıyor. Bu işletim sistemine sahip bir bilgisayarı olanlar, şimdiye kadar Epic'teki bazı oyunları oynamak için üçüncü taraf çözümlere başvuruyordu. Ancak platformun Linux'u resmî olarak desteklemesi, bu çözümlere olan ihtiyacı ortadan kaldıracak.

Linux Bilgisayarlarda Tüm Epic Games Oyunları Oynanabilecek mi?

Epic Games'in resmî olarak Linux desteği sunması, bu işletim sistemini kullananların mağazadan oyun indirip çalıştırmasını mümkün hâle getirecek. Bilindiği üzere şu an Heroic Games Launcher ve benzeri çözümlere başvuruluyor ancak Epic destek sunmaya başladıktan sonra bunlara gerek kalmayacak.

Bu, Linux kullanıcılarının Epic Games'te yayınlanmış olan oyunları oynayabileceği anlamına geliyor. Tabii, ne kadar geniş bir oyun yelpazesi sunulacağı şimdilik belli değil. Epic'teki bütün oyunların Linux'ta çalışacak şekilde sunulmayacağı aşikâr. Çünkü pazar payı olarak Windows daha ağır basıyor. Çoğu geliştiricinin daha çok zaman ve maliyete sebep olabilecek bir optimizasyon sürecine girmesi muhtemel görünmüyor.

Yine de resmî Linux desteğinden sonra bu işletim sisteminde oynanabilecek Epic oyunlarının sayısında bir artış yaşanmasını sağlayacaktır. Bunu bir tür teşvik edici hamle olarak düşünebilirsiniz. Başlangıç için harika bir adım olduğu kesin. Eğer oyuncuların Linux'a yöneliminde artış meydana gelirse giderek daha fazla geliştirici Linux'a ağırlık verecektir.

Editörün Yorumu

Linux'un şu an pazar payı oldukça küçük sayılır. En azından Windows'un yanında durumu böyle. Bu gerçeğe rağmen Epic Games'in Linux işletim sistemini desteklemeye başlaması, bunu oldukça ciddiye aldığını gösteriyor. Açıkçası ben bunu Linux kullanıcılarının tek seçeneğinin Steam olmaması açısından yapılmış bir hamle olabileceğini de düşünüyorum. Umuyorum ki geliştiricilerin de katkısıyla Linux kullanıcılarının önünde çok fazla seçenek olmaya başlar.