Şimdiye Kadarki En Güçlü Lamborghini: Revuelto SV

Lamborghini, 1.015 beygir güç üretebilen Revuelto modelini tanıttığında tüm dikkatleri üzerine toplamayı başarmıştı. İtalyan üretici şimdi ise Revuelto'nun daha agresif versiyonu ile karşımıza çıktı. Lamborghini Revuelto SV resmi tanıtımı öncesinde İtalyan üretici tarafından paylaşıldı.

Lamborghini Revuelto SV Ne Kadar Güçlü?

Lamborghini Revuelto SV, elektrik destekli V12 motorunun yardımı ile 1.065 beygir güç ve 1.425 Nm tork sunuyor. Revuelto SV bu rakamlarla şimdiye kadar üretilmiş en güçlü seri üretim Lamborghini oldu. Yeni model standart modele göre fazladan 50 beygir güce sahip. Bunun yanı sıra en çok dikkat çeken özellik ise aracın önemli oranda artan tork değeri oldu.

Lamborghini Revuelto SV daha fazla güç ve tork değerini daha büyük bataryası ve enerji dağıtım optimizasyonu sayesinde elde etmeyi başardı. Yeni modelde standart Revuelto'da kullanılan 3,8 kWh kapasiteli bataryanın aksine 7,3 kWh'lık batarya yer alıyor. Böylelikle elektrik motorlarının daha uzun süre güç vermesi sağlanmış. Lamborghini bu konuda biraz Audi Nuvolari'den kopya çekmiş gibi görünüyor.

Lamborghini Revuelto SV Ne Kadar Hızlı?

1.772 kilogram ağırlığında olan Revuelto SV, bu anlamda kilogram başına 0,6 beygir üretiyor. Süper otomobil bu sayede 100 km/s hıza 2,4 saniyede ulaşırken, 200 km/s hızlanması 6,7 saniye sürüyor. Aracın makismum hızı ise 348 km/s olarak açıklandı.

Yeni model hakkında bir diğer dikkat çeken detay ise Hockenheim Pisti'nde elde ettiği 1 dakika 41,6 saniyelik tur süresi oldu. Lamborghini bu tur süresi ile yeni modellerinin en hızlı seri üretim yol otomobili olduğunu iddia ediyor. Ancak Mercedes-AMG ONE; 1 dakika 38,56 saniye ve McLaren Senna; 1 dakika 40,79 saniyelik tur süreleri ile bu pistte daha hızlı olmayı başarmıştı.

Lamborghini Revuelto SV Teknik Özellikleri Neler?

Motor: Çift elektrik motor destekli 6,5 litrelik atmosferik V12 motor

Çift elektrik motor destekli 6,5 litrelik atmosferik V12 motor Güç: 1.065 beygir

1.065 beygir Tork: 1.425 Nm

1.425 Nm 0-100 km/s hızlanma süresi: 2,4 saniye

2,4 saniye 0-200 km/s hızlanma süresi: 6,7 saniye

6,7 saniye Maksimum hız: 348 km/s

348 km/s Boyutlar: 4.944 mm uzunluk - 2.038 mm genişlik - 1.162 mm genişlik

4.944 mm uzunluk - 2.038 mm genişlik - 1.162 mm genişlik Ağırlık: 1.772 kg

Lamborghini Revuelto SV'nin Tasarımı Nasıl?

Fazladan güç ve torkun yanı sıra Revuelto SV standart modelden tasarım anlamında da ayrılıyor. Yeni model ön bölümde daha agresif bir splitter, yeniden tasarlanmış tampon ve daha belirgin çamurluklara ev sahipliği yapıyor. Arka tarafta ise Revuelto'nun aktif arka kanadının yerini devasa sabit bir spoylere bıraktığını görüyoruz.

Şirket eklenen aerodinamik parçalar sayesinde toplam yere basma kuvvetinde yüzde 80'lik bir artış elde ettiğini ifade ediyor. Şirket ayrıca Aventador SVj'ye göre yüzde 10 daha fazla yere basma kuvveti ürettiği iddiasında. Yeni model ayrıca standart Revuelto'dan 8 kilogram daha hafif olmasıyla da öne çıkıyor.

Revuelto SV'nin Nasıl Bir İç Mekan Tasarımı Var?

Yeni modelin iç mekanına göz attığımızda bolca karbon fiber görüyoruz. Ancak iç mekandaki en büyük değişiklik 'Pilota' adı verilen sürüş modu oluyor. Direksiyon simidini sağ tarafında yer alan bu sürüş modu sayesinde çekiş kontrolleri, kayma ve denge kısıtlamaları, dinamik tork ve enerji dağıtımının yanı sıra özel telemetri verileri sürücünün tercihine sunuluyor.

Lamborghini Revuelto SV'den Kaç Adet Üretilecek?

İtalyan üretici yeni süper otomobilini 2027 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkarmayı planlıyor. Lamborghini, Revuelto SV'den 1.963 adet üretmeyi planlıyor. Şirket bu üretim adedi ile Lamborghini'nin kuruluş yılına da saygı duruşunda bulunuyor.

Editörün Yorumu

Lamborghini yeni Revuelto SV ile süper otomobil pazarında iddiasını artıracak gibi görünüyor. Yeni model daha fazla güç, daha aerodinamik yapısı ve düşen ağırlığı ile standart modelden net bir şekilde ayrılıyor. İtalyan üreticinin Hockenheim pistinde elde ettiği süre en hızlı olmasa da oldukça etkileyici olduğunu söyleyebilirim.