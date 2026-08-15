Okulda Geçen Rol Yapma Oyunu Bedava Olacak! Tarih Verildi

Epic Games, kısa bir süre önce Caravan SandWitch'i ücretsiz erişime açtı. Birkaç gün boyunca hiçbir ücret ödemeden alınabilecek bu oyun için belirlenen süre sona erdikten sonra ise epey eğlenceli bir oyun bedava olarak sunulacak. Epic Games tarafından paylaşılan bilgilere göre bu oyunun adı Cardpocalypse ve size keyifli bir RPG deneyimi vadediyor.

Cardpocalypse Ne Zaman Ücretsiz Olacak?

Epic Games, 20 Ağustos 2026 tarihinde Cardpocalypse'i ücretsiz olarak dağıtacağını açıkladı. O tarihten 27 Ağustos 2026'ya kadar bedava olarak kütüphaneye eklenebilecek. Normalde Epic mağazasında 89 TL'ye satılan yapım, rakip platform Steam'de ise 12.49 dolar (597 TL) fiyat eitketiyle satışta.

Cardpocalypse Türkçe Dil Desteğine Sahip mi?

Kart ve rol yapma oyunları arasında yer alan Cardpocalypse, Türkçe dil desteği ile geliyor. Bununla birlikte 14 dil (İngilizce, Arapça, Japonca, Fransızca, Rusça, Felemenkçe, Brezilya Portekizcesi, Almanca, Korece, Kastilya İspanyolcası, Geleneksel Çince, İtalyanca, Basitleştirilmiş Çince, Latin Amerika İspanyolcası) için destek sunuyor. Tabii, seslendirme sadece İngilizce olarak ayarlanmış durumda. Bu dillerde ise arayüz Türkçe hâline geliyor.

Cardpocalypse Nasıl Bir Oyun?

Cardpocalypse'te 10 yaşında bir çocuk olan Jess'i yönetiyoruz. Yeni okula başladığımız ilk günde herkesin oynadığı kart oyunu olan Mega Mutant Power Pets dolayısıyla büyük bir olaya karışıyorsunuz. Oyun yasaklanıyor ama çocuklar gizli gizli oynamayı sürdürüyor.

Sorun şu ki bir noktadan sonra kart oyununda yer alan mutant karakterler gerçek dünyaya gelmeye başlıyor. Jess ve arkadaşları ise hem okul hayatını sağlama almaya hem de dünyayı kurtarmaya çalışıyor. Dönem olarak 1990'ları ele alıyor. Kart çeşitleri arasında mutant yaratıklar, savunma kartları, saldırı kartları, özel güçler ve şampiyon kartları mevcut. Sadece güçlü kart toplamayı değil, kendi oyun tarzınıza göre uygun kartlar seçip etkili bir hamlede bulunmayı öncelik hâline getirmeniz gerekiyor.

Cardpocalypse'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel Core2 Duo 2.4GHz veya eş değeri

Intel Core2 Duo 2.4GHz veya eş değeri RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: Intel HD Graphics 5000 ya da daha iyi

Intel HD Graphics 5000 ya da daha iyi Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Kart oyunlarını normalde herkes sevmez ama Cardpocalypse, epey farklı bir hikâye ve oynanışla karşımıza geliyor. Genel oyuncu kitlesinin -en azından 1990'larda çocukluk yaşamış olanlar- ilgisini çekecek pek çok içerik var. Her şeyden önce 90'lar atmosferini yansıtıyor. Sadece savaşmak yerine karakterlerle konuşma, okulda dolaşma ve olayların nasıl geliştiğini öğrenme fırsatı sunuyor. Tabii, bir de hafif mizahi yönü de yok değil. Tüm bu detaylar sayesinde epey dikkat çekeceğini söyleyebilirim.