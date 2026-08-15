Kulak Üstü Samsung Kulaklık Yolda! Gürültü Engelleme, Asistan ve Dahası

Samsung'un bir kulak üstü kulaklık modeli üzerinde çalıştığı ileri sürüldü. Henüz resmî olarak duyurulmasa da Galaxy Wearable uygulamasındaki kodlarda böyle bir ürün üzerinde çalışıldığına yönelik çok ciddi ipuçlarına rastlandı. Şirket, bu modelden şu an şirket içinde Galaxy H1 kod adıyla bahsediyor.

Samsung'un Kulak Üstü Kulaklığının Tasarımı Nasıl Olacak?

Sızdırılan görüntülere göre Samsung'un kulak üstü kulaklığı, geniş bir kafa bandına sahip olacak. Dış kısmı biraz daha kalın olacak. Kafa bandıyla Apple'ın AirPods Max modelini, dış kısmı ile Sony'nin WH-1000XM6 kulaklığına benzediği söylenebilir. Cihaz, beyaz, siyah ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile kullanıcıları karşılayacak.

Kulak yastıklarının ise gri ya da yeşil renkte olabileceği ifade ediliyor. Büyük ihtimalle piyasaya sürüldüğünde ismi Galaxy H1 olmayacak. Bu, sadece geliştirme sürecinde ondan bahsederken kullanılan bir kod addan fazlası değil gibi görünüyor. Büyük ihtimalle ilerleyen aylarda nihai ismi de açıklığa kavuşacaktır.

Samsung'un Kulak Üstü Kulaklığının Özellikleri Neler Olacak?

Bağlantı: Bluetooth 6.0

Bluetooth 6.0 Aktif gürültü engelleme (ANC): Destekleyecek

Destekleyecek Şeffaf Mod: Destekleyecek

Destekleyecek Ses kodeği: Samsung SSC UHQ

Samsung SSC UHQ Ses aktarımı: Teorik olarak 24-bit / 96 kHz

Teorik olarak 24-bit / 96 kHz Teorik maksimum bitrate: Yaklaşık 2,3 Mb/s

Yaklaşık 2,3 Mb/s Yapay zeka destekli asistan: Destekleyecek

Destekleyecek Galaxy cihazlar arasında otomatik geçiş: Destekleyecek

Destekleyecek Renk seçenekleri: Beyaz, gri ve siyah

Beyaz, gri ve siyah Kulak yastıkları: Gri veya yeşil seçenekler

Samsung'un kulak üstü kulaklığının Bluetooth 6.0 desteğine sahip olması bekleniyor. Öte yandan ANC yani aktif gürültü engelleme özelliğini de içereceği öne sürülüyor. Bu özellik sayesinde etraftan gelen gürültüleri belirli bir seviyeye kadar bastırarak şarkılara, filmlere ve diğer içeriklere daha iyi konsantre olmanızı sağlayacak.

ANC'nin yanı sıra şeffaf mod desteği de içerecek. Bu da bir şeyler dinlerken çevreden ses gelmeye devam etmesini sağlayacak. En dikkat çekici kısmı ise yapay zeka destekli asistan olacak. Bu asistan sayesinde muhtemelen elinizi cihazınıza bile götürmeden sorularınıza yanıt alabileceksiniz.

Cihazın Galaxy cihazlar arasında otomatik geçiş yapması ve uzun pil ömrüne sahip olması bekleniyor. Ayrıca Samsung'un SSC UHQ adlı ses kodeğini kullanması da ihtimaller dahilinde olarak görülüyor. Bu sayede uyumlu Galaxy telefonlarda teorik olarak 24 bit / 96 kHz ses aktarımına ve yaklaşık 2,3 Mb/s seviyesine kadar bitrate desteği sunabilir. Tabii, gerçek hayatta bağlantının daha stabil kalabilmesi için sesin daha fazla sıkıştırılabileceğini unutmamak gerek.

Samsung, Daha Önce Kulak Üstü Kulaklık Yaptı mı?

Bu, Samsung'un ilk kulak üstü kulaklık modeli olmayacak. Şirket, 2015 yılında Level On adlı bir model çıkarmıştı. Ama bu kulaklıkları tam olarak kapatan bir cihaz değildi. Galaxy H1 ise kulakları tamamen kapatan bir model olarak karşımıza çıkacak. Bu tasarım farkı sayesinde kulaklık da dış sesi daha iyi kesebilecek.

Samsung'un Kulak Üstü Kulaklığını Ne Zaman Tanıtacak?

Samsung'un kulak üstü kulaklık modelinin 2027 yılının ilkbaharında (Mart, Nisan ya da Mayıs) piyasaya sürülmesi bekleniyor ama bu tarih henüz netlik kazanmış değil. Ürün şu an geliştirilme aşamasında olduğu için Samsung'un planlarının değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Yine de piyasaya sürmek için en uygun zamanlardan biri olduğunu belirtmek gerek.

Samsung'un Kulak Üstü Kulaklığı Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung'un Galaxy H1 olarak bilinen yeni kulak üstü kulaklığının Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz belli değil. Tabii, Galaxy markalı ürünlerin genel olarak Türkiye'de satışa sunulduğunu göz önünde bulunduracak olursak H1'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung'un Kulak Üstü Kulaklığının Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olur?

Sony WH-1000XM6 şu an 17 bin 990 TL'den başlayan fiyata satılırken AirPods Max 2 ise Apple'ın web sitesinde 36 bin 999 TL fiyat etiketine sahip. Eğer Samsung daha genel kitleye ulaşmak için fiyatı mümkün olduğunca düşük tutmayı tercih ederse 25 bin ila 30 TL civarında bir fiyat bekleyebiliriz. Tabii, bunun resmî fiyat olmadığını, planların değişebileceğini not düşmekte fayda var.

Editörün Yorumu

Samsung'un kulak üstü kulaklığının satış açısından başarılı olabileceğini düşünüyorum. Galaxy cihazlarla uyumululuğu sayesinde özellikle Samsung ekosistemini benimsemiş olan kişilerin birincil tercih olması muhtemel. Ses kalitesi eğer yüksek tutulur, ileri düzey aktif gürültü engelleme ve uzun pil ömrü sunarsa daha önce Samsung kullanıcısı olmayanların da dikkatini çekebilir.