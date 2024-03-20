Epic Games Müjdeyi Verdi: Mobil Uygulama Geliyor!

Epic Games, devamlı olarak her hafta ücretsiz oyun dağıttığı ve milyonlarca aktif kullanıcısının bulunduğu dijital mağazasını bu yıl içinde mobil platformlara getirmeyi planladığını duyurdu.

Epic Games'in genel müdürü Steve Allison tarafından teknoloji devinin GDC lansmanı sırasında açıklanan bu gelişmede duyuru dışında pek fazla detaya yer verilmedi ancak Epic Games Store'un mobil versiyonunun neye benzeyebileceğini tarif edebilmek için konsept çalışma gösterildi.

Epic Games Mobil Uygulaması Nasıl Görünecek?

Steve Allison sahnede firmanın mobil platformda yaşadığı zorluklara değindi ve uygulamayı bugün getirdikleri noktadaki başarılarından söz etti. Geçtiğimiz yıl Epic Games, oyunlarının ve uygulamalarının çeşitli cihazlarda ve belirli bölgelerde yönetimi konusunda üst düzey teknoloji firmalarıyla yasal anlaşmazlıklarla karşı karşıya kalmıştı.

GDC lansmanı sırasında Epic Games, bu firmalar tarafından getirilen kısıtlamaları ve düzenlemeleri aşmak için, yıl bitmeden kendi mobil tabanlı Epic Games Store'u yayınlayacağını açıkladı. Bu mağaza aynı zamanda özellikle mobil oyunlara odaklanan bir dizi harici araçlarla birlikte gelecek. Bunlardan en dikkat çekeni muhtemelen Fortnite için olacak.

Epic Games Store'da 270 milyondan fazla hesabın kayıtlı olduğu iddia edilirken, Epic'in sektördeki en erişilebilir platform olan mobile ulaşarak pazarın büyük bir bölümünde daha yer almak istemesi şaşırtıcı değil.

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