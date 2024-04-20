Oyun Fiyatlarında Kriz: Epic Games, Zam Sinyallerini Verdi!

Steam'in dolar kuruna geçmesi ülkemizdeki oyuncuları üzse de en büyük rakibi Epic Games'e yaradı. Oyuncuların bir numaralı tercihi haline gelen platform, zaman zaman gelen zamlara rağmen Steam'den daha ucuz olması nedeniyle popülaritesini artırdı.

Ancak görünüşe göre pek çoğumuzun sığındığı bu güvenli liman çok uzun süre ucuz kalmayacak. Platformun gönderdiği bir mail, uygun fiyat avantajının yakında kaybolabileceğini gösterdi. İşte ayrıntılar…

Epic Games’in Gönderdiği Mail Zamma mı İşaret Ediyor?

Epic Games’in geliştiricilere gönderdiği fiyat politikası hatırlatma maili, oyuncuları Epic Games’in zam yapacak endişelerini artırdı. Şirketin mailde söyledikleri ise şu şekilde:

“Epic Games Store, dünyanın dört bir yanında bulunan kullanıcılarıyla geniş bir kitleye ulaşıyor. Ürünlerin farklı bölgelerde adil ve tutarlı bir şekilde fiyatlandırılmasını sağlamak amacıyla ortaklarımıza, ürün tekliflerine özel önerilen bölgesel fiyat sınıfları sunuyoruz. Şu anda bu bölgesel fiyat sınıflarını, mevcut kuralları ve döviz kurlarını en iyi şekilde yansıtacak şekilde güncelliyoruz.”

Ayrıca, kullanıcılara her bölge için mevcut ürün fiyatlarını gözden geçirmelerini öneren Epic Games, “Fiyatlandırma stratejin, hedef kitlene değer sunarken sürdürülebilir bir ticari yapılanma kurmana yardımcı olur. Herhangi bir para biriminde fiyat güncellemesi yapman durumunda indirim etkinliklerine katılabilmen için 30 gün beklemen gerektiğini lütfen aklında bulundur” diye belirtti.

Döviz kurlarının güncellenmesi, geliştiriciler zam yapmasa bile oyun fiyatlarının artmasına sebep olacağından oyuncular tedirgin görünüyor.

Ancak, Steam gibi bir dev platformun kur dalgalanmalarına dayanamamasının ardından Epic Games’in izlediği politikaya hak vermemek mümkün görünmüyor.