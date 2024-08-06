Bu Fırsatı Kaçırmayın: Epic Games Store'da Yüzde 90'a Varan İndirimler Başladı!

Her hafta oyunseverlere ücretsiz oyunlar sunan Epic Games Store, şimdi de 'Epic İndirimleri' kapsamında sevilen oyunlarda %90'a varan indirimler sunuyor. Peki, platformun kampanyası ne zamana kadar devam edecek ve hangi oyunlarda indirim yapıldı?

Epic İndirimleri Kampanyasıyla Sevilen Oyunlarda Yüzde 90'a Varan İndirim

Epic Games Store'un son indirim kampanyası dün itibarıyla başladı ve 19 Ağustos TSİ 18:00'e kadar devam edecek. Oyunseverler, bu süre boyunca popüler birçok oyunu indirimli fiyatlarla satın alarak kütüphanelerine ekleyebilecek. İşte Epic Games Store 'Epic İndirimleri' kampanyasıyla indirime giren yapımlardan bazıları:

Oyun İsmi Eski Fiyatı Yeni Fiyatı İndirim Oranı Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition ₺1,499.99 ₺149.99 %90 Need for Speed Heat Deluxe Edition ₺2.599,99 ₺259,99 %90 Titanfall 2: Ultimate Edition ₺1.079,99 ₺107,99 %90 Battlefield 1 Revolution ₺1.499,99 ₺224,99 %85 Battlefield V Definitive Edition ₺499,99 ₺74,99 %85 Need for Speed Deluxe Edition ₺1.079,99 ₺161,99 %85 Battlefield 4™ Premium Edition ₺1.499,99 ₺224,99 %85 Need for Speed™ Most Wanted ₺719,99 ₺107,99 %85 Need for Speed Payback – Deluxe Edition ₺1.079,99 ₺161,99 %85 A Way Out ₺1,079.99 ₺215.99 %80 Ghost Recon Breakpoint Standard Edition ₺999 ₺199,80 %80 Dead Space 3 ₺719,99 ₺143,99 %80 Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands Standard Edition ₺849 ₺169,80 %80 Deus Ex – Mankind Divided ₺229 ₺34,35 %85 HOT WHEELS UNLEASHED™ – Game of the Year Edition ₺1.499 ₺224,85 %85 MotoGP21 ₺539 ₺80,85 %85 Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ₺164 ₺41 %75 SKULL AND BONES ₺999 ₺399,60 %60 Dying Light Franchise Bundle ₺1,549.00 ₺542.15 %65 SIFU Digital Deluxe Edition ₺451 ₺180,40 %60 Pacific Drive: Deluxe Edition ₺499 ₺299,40 %40 Prince of Persia The Lost Crown ₺999 ₺599,40 %40 The Settlers: New Allies ₺699 ₺230,67 %67 Marvel’s Guardians of the Galaxy ₺369 ₺73,80 %80 Lords of the Fallen Deluxe Edition ₺949 ₺474,50 %50 Manor Lords ₺999 ₺749,25 %25

Tabii, tüm indirimler sadece bunlardan ibaret değil. Buradan kampanya sayfasına giderek indirimde olan tüm oyunlara göz atabilirsiniz.