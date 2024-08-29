1200 TL'lik FM 2024 Epic Games'te Ücretsiz Oluyor: Fırsatı Kaçırmayın!

Futbol severler ve spor tutkunlarının favorileri arasında yer alan Football Manager serisinin son oyunu FM 24'den sevindirici bir haberle geliyoruz. Efsanevi teknik direktörlük oyunun son yapımı, yakın zamanda Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Detaylar haberde.

1200 TL'lik FM 24, 7 Eylül’de Epic Games’te Ücretsiz Oluyor!

Futbol menajerliği oyunları arasında sonsuz detayları ve gerçekçiliği ile en çok sevilen yapımlar arasında yer alan Football Manager 2024 önümüzdeki hafta Epic Games mağazasında ücretsiz olarak oyunseverlerle buluşacak.

Kullanıcılar, 1200 TL değerindeki oyunu 7 Eylül Perşembe gününden itibaren bir hafta boyunca ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilecek. Bununla birlikte FM 24'ü ücretsiz şekilde alan kişiler, Sniper Ghost Warrior Contracts isimli bir diğer yapıma da yine ücretsiz olarak sahip olacak.

Futbolun derinliklerine inmenin ve dilediğiniz her takımla başarıya ulaşmanın en eğlenceli ve sürükleyici yollarından biri olan Football Manager 2024 için bu fırsatı kaçırmamanızı öneriyoruz.

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