Epic Games Store Mobil Çıktı! Fortnite, Fall Guys ve Rocket League Geri Dönüyor

Epic Games, uzun bir süredir Android ve iOS işletim sistemleri için mobil oyun mağazası yayınlamaya hazırlanıyordu. İlk duyurudan aylar sonra, popüler oyun ve teknoloji şirketi bugün Epic Games Store'un artık iOS ve Android cihazlar için kullanılabilir hale geldiğini duyurdu. Ama indirme işlemi biraz karışık. İşte ayrıntılar!

Epic Games Store Mobil Artık İndirilebilir

Epic Games yaptığı açıklamada, sadece Avrupa Birliği sınırları içindeki Apple kullanıcıları, Epic Games Store'u doğrudan App Store dışında indirebileceği söyledi. Android kullanıcıları için de benzer bir yöntem sunulsa da, işlem Apple'ın karmaşık ayarları nedeniyle biraz daha uzun sürecek.

Ayrıca buna ek olarak Fortnite, 2020 yılında Apple ve Google'ın mağazalarından kaldırılmasının ardından dört yıl sonra mobil oyunculara geri dönüyor. Oyun, hem Epic Games Store hem de AltStore üzerinden indirilebilecek. Fall Guys ve Rocket League Sideswipe gibi diğer popüler oyunlar da aynı platformlarda yer alacak.

Epic Games, bu hamleyle mobil oyun pazarında yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. Şirket, geliştiricilere %88 oranında gelir payı sunarak adil bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor.

Gerçekleşen bu gelişme, mobil oyun dünyasında büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor. Oyuncular, Epic Games Store'un sunduğu geniş oyun kütüphanesi ve adil şartlardan oldukça memnun. Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz!