20 TL Değerindeki Epic Games Store Oyunu Ücretsiz İndirmeye Açıldı

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Epic Games oyuncular yeni bir oyun kütüphanemize ekleniyor. Geçtiğimiz hafta yapılan duyuru sonrasında, 20 TL değerindeki Epic Games Store oyunu ücretsiz indirmeye açıldı. Detayları haberimizde.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Cave Story+ Sizi Bekliyor!

Epic Games şirketinin bu hafta için seçtiği ücretsiz oyun, aksiyon-macera türündeki Cave Story+ oldu. İndirmek için mağazaya gitmeden önce, isterseniz oyunun detaylarına kısaca bir bakış atalım.

Cave Story+

Cave Story+, meşhur bağımsız Cave Story oyununun yenilenmiş sürümü oluyor. Bütünüyle özgün bir hikayenin sunulduğu aksiyon-macera oyununda, Mimigas adı verilen tavşan benzeri yaratıkların olduğu ender görülen bir dünyaya götürüyor.

Kim olduğuna dair hiçbir bilgisi olmadan karanlık bir mağarada uyanan bir karakteri yöneteceksiniz. Dahası karakterinizin nereden geldiği ve niye böylesi bir yerde olduğuna dair de bilgisi yok. Anlayacağınız üzere, bir hafıza kaybı söz konusu. Hikayenin akışı boyunca Mimiga köyünü keşfederken, bir zamanlar kaygısız olan Mimiga’lar için artık çılgın bir bilim insanı dolayısıyla büyük bir tehlike söz konusudur. Bu sevimli yaratıkların tek umudu ise tahmin edebileceğiniz üzere siz olacaksınız.

Klasik 8 ve 16 bit oyunları anımsatan Cave Story+, on beş bölümden oluşuyor. Yirmiden fazla bölüm sonu düşmanı ile mücadele edeceğiniz oyun boyunca araştırma yapacak, koşacak, zıplayacak, ateş edeceksiniz. Bir yandan içinde bulunduğunuz dünyanın gücünün kökenini öğrenmeye çalışırken, bir yandan da köyü kurtarmak için çılgın bilim insanını durdurmanız gerekecek. Savaşınızda bulabileceğiniz ve geliştirebileceğiniz on farklı silah sizi bekliyor iken oyunda dört farklı bitiş de var. Cave Story+ oyununda ayrıca Wind Fortress ve Boss Rush olmak üzere altı yeni oyun modunun bulunduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Eğer bu haftanın oyunu ilginizi çekmişse, buradan Epic Games Store hesabınıza herhangi bir ücret ödemeden ekleyebiliyorsunuz. Bir defa eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak. Bu teklifin 10 Aralık 2020 Perşembe günü TSİ 18:59’a kadar geçerli olduğunu hatırlatalım. Sonrasında, sıradaki ücretsiz Epic Games Store oyunları olan Pillars of Eternity - Definitive Edition ve Tyranny - Gold Edition devreye girecek.