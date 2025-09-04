Popüler Oyun 13 TL'ye Düştü! Epic Games'te Yaz Sonu İndirimleri Başladı
Epic Games Store'da Yaz Sonu İndirimleri başladı. Bu kampanya kapsamında birçok popüler oyun, düşük fiyatla buluştu. İşte indirime giren yapımlar...
Popüler dijital oyun mağazası Epic Games Store'da Yaz Sonu indirimleri başladı. God of War'dan Hogwarts Legacy'ye, Red Dead Redemption 2'den Marvel's Spider-Man Remastered'a, Cyberpunk 2077'den Ready or Not'a kadar birçok popüler yapımın fiyatı düştü. İşte Epic Games Store Yaz Sonu İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar...
Epic Games Store'da Yaz Sonu İndirimleri Başladı
Kampanyayla birlikte birçok AAA yapım ciddi indirimlerle buluştu. God of War yüzde 60 indirimle 899 TL yerine 359,60 TL’ye düşmüş durumda. Hogwarts Legacy ise tam yüzde 80 indirimle 2.099 TL’den 419,80 TL’ye indi. Rockstar’ın efsane oyunu Red Dead Redemption 2, 2.299 TL yerine yüzde 75 indirimle 574,75 TL’ye alınabiliyor.
Koleksiyon sevenler için Mafia Trilogy 374 TL’den 74,80 TL’ye düşmüşken, Chivalry 2 ise resmen bedavaya satılıyor. Öyle ki 69 TL yerine 13,80 TL. Ayrıca Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition 1.085 TL yerine 358,05 TL ile dikkat çekiyor.
Tabloda dikkat çeken başka oyunlar da var. The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition yüzde 80 indirimle 165,80 TL’ye, Far Cry 6 ise yine yüzde 80 indirimle 299,80 TL’ye alınabiliyor. Marvel’s Spider-Man Remastered ve The Last of Us Part 1 ise yüzde 50 indirimle 549,50 TL’den satışta.
Epic Games Store'da Yaz Sonu İndirimleri ile fiyatı düşen oyunlar şu şekilde sıralandı:
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|God of War
|899 TL
|359,60 TL (-60%)
|Hogwarts Legacy
|2.099 TL
|419,80 TL (-80%)
|God of War Ragnarök
|1.499 TL
|1.199,20 TL (-20%)
|The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
|829 TL
|165,80 TL (-80%)
|Red Dead Redemption
|1.749 TL
|1.049,40 TL (-40%)
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|574,75 TL (-75%)
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|549,50 TL (-50%)
|Alan Wake 2
|912 TL
|273,60 TL (-70%)
|The Last of Us Part 1
|1.099 TL
|549,50 TL (-50%)
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|349,65 TL (-65%)
|Ready or Not
|699 TL
|419,40 TL (-40%)
|Grand Theft Auto 5 Enhanced
|1.049 TL
|524,50 TL (-50%)
|Dying Light 2 Stay Human - Reloaded Edition
|1.085 TL
|358,05 TL (-67%)
|Mafia Trilogy
|374 TL
|74,80 TL (-80%)
|Far Cry 6
|1.499 TL
|299,80 TL (-80%)
|Dead Island 2
|1.150 TL
|345 TL (-70%)
|Assassin's Creed Mirage
|1.249 TL
|374,70 TL (-70%)
|Chivalry 2
|69 TL
|13,80 TL (-80%)
Epic Games Yaz Sonu İndirimleri, 18 Eylül'de sona erecek.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Satın almayı planladığınız bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.