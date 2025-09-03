2.435 TL'lik Dev İndirim: Türkçe Destekli Korku Oyunu Çok Ucuzladı

Korku türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. PlayStation mağazasındaki kampanya ile birlikte The Quarry yüzde 87 oranında indirime girdi. Böylece oyunu çok ucuza satın almak mümkün oldu.

The Quarry'nin Fiyatı Düştü

The Quarry, PlayStation mağazasında başlayan kampanya kapsamında yüzde 87 oranında indirime girdi. En iyi korku oyunları arasında yer alan yapım 2 bin 799 TL yerine 363,87 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Kampanya 11 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kampanyadan yararlanabilir ve böylece oyunu çok ucuza satın alabilirsiniz. Bunun için PlayStation mağazasından oyunun sayfasını görüntülemeniz ve "Sepete Ekle" butonuna tıklayıp işlemi onaylamanız yeterlidir.

The Quarry'i bilgisayar üzerinden oynamak isteyen kişiler için Steam'de kaçırılmayacak bir kampanya mevcut. Yüzde 87 oranında indirime giren oyunun fiyatı 59,99 dolardan (2.469 TL) 8,99 dolara (369 TL) düştü. Steam'deki kampanya 8 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.

Oyunun PC sürümü için minimum sistem gereksinimlerinde en az amd fx-8350 veya intel i5-35700 işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA GTX 780 veya Radeon RX 470 gerekiyor. Ayrıca 8 GB RAM isteniyor.

The Quarry Fragmanı

The Quarry Nasıl Bir Oyun?

Supermassive Games tarafından geliştirilen The Quarry, hikâye odaklı bir koku oyunudur. 2022 yılının haziran ayında piyasaya sürülen yapım, yaz kampında mahsur kalan bir grup gencin macerasını konu alıyor. Korku atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtan yapımda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği mevcut.

Oyun esnasında yaptığımız seçimler hikâyenin gidişatını doğrudan etkiliyor. Örneğin aldığımız bir karar, karakterlerin hayatta kalıp kalmayacağını belirleyebiliyor. Oyunda birden fazla son bulunuyor. Bu, oyunun tekrar oynanabilmesini sağlıyor.