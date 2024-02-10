Epic Games Yeni Ay Yılı İndirimleri Başladı: Oyunlarda Büyük İndirimler!

2023 yılını yıl sonu indirimleriyle birlikte kapatan Epic Games, 2024 yılına girmemizle birlikte PC oyuncularını sevindirecek yeni bir indirim kampanyası başlattı.

Epic Games'in 2024 yılındaki ilk indirim dönemlerinden biri olan Yeni Ay Yılı indirimleri birçok oyunda büyük indirimler sunarken, sevilen bir dizi popüler oyun oldukça uygun fiyatlara inmiş durumda.

Son dönemde Steam'in dolara geçmesiyle Türk oyuncularının kalesi hâline gelen Epic Games'te oyunlar TL ile satılmaya devam edildiğinden hâlâ oldukça uygun fiyatlarda. Üstelik bu yeni indirim dönemiyle pek çok uygun Steam'e kıyasla fazlasıyla cüzi rakamlara satın alınabiliyor.

Epic Games Yeni Ay Yılı İndirimleri

Alan Wake 2 - %20 indirimle 912 TL yerine 729,60 TL

Avatar: Frontiers of Pandora Gold Edition - %33 indirimle 1.899 TL yerine 1.272,33 TL

Grand Theft Auto V: Premium Edition - %50 indirimle 551,25 TL yerine 275,62 TL

Dead Island 2 - %40 indirimle 429 TL yerine 257,40 TL

The Lord of the Rings Return to Moria - %38 indirimle 309 TL yerine 191,58 TL

Assassin's Creed Mirage - %30 indirimle - 849 TL yerine 594,30 TL

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition - %33 indirimle 1.049 TL yerine 702,83 TL

Alan Wake Remastered - %60 indirimle 49 TL yerine 19,60 TL

Hogwarts Legacy - %40 indirimle 1.099 TL yerine 659,40 TL

EA SPORTS FC 24 Standart Edition - %70 indirimle 1.199,99 TL yerine 359,99 TL

Epic Games Yeni Ay Yılı indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Peki siz bu yeni indirim dönemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Almayı düşündüğünüz oyunlar neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.